منطقه سلطانیه فرصت خوبی برای توسعه استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رمضانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، به ارائه پژوهشی درزمینه اکو توریسمی و ژئو پارک استان زنجان اشاره کرد و گفت: محدوده مشترک زنجان و ماهنشان و طارم در این زمینه شناساییشده که پتانسیلهای به خوبی دارند.
وی اظهار کرد: شناسایی پتانسیلها و ایجاد ناحیههای گردشگری بر اساس ژئو پارک و مطالعه مداخلات توسعه در امر گردشگری ضروری است.
رئیس اداره طبیعی محیطزیست استان زنجان گفت: توجه به پژوهش درزمینه اکوتوریسمی و ژئو پارک در استان زنجان ضروری است و باید به آن توجه جدی شود.
وی افزود: یکی از شاخصهای توسعه ای استان زنجان منطقه سلطانیه است و برخی که میگویند وجود گنبد مانع توسعه است بههیچوجه درست نیست و این منطقه فرصت توسعه خوبی برای استان است و میتواند محور توسعه گردشگری باشد.
رئیس اداره طبیعی محیطزیست استان زنجان تصریح کرد: توجه به بحث گردشگری توسعه اقتصادی استان را به دنبال دارد و باید از فرصت و ظرفیت خوب سلطانیه به نحو احسن استفاده کرد.
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