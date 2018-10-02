  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

رئیس اداره طبیعی محیط زیست استان زنجان:

منطقه سلطانیه فرصت خوبی برای توسعه استان زنجان است

منطقه سلطانیه فرصت خوبی برای توسعه استان زنجان است

زنجان-رئیس اداره طبیعی محیط زیست استان زنجان گفت:یکی از شاخص‌های توسعه ای استان زنجان منطقه سلطانیه است و برخی‌ که می‌گویند وجود گنبد مانع توسعه است به‌هیچ‌وجه درست نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رمضانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، به ارائه پژوهشی درزمینه اکو توریسمی و ژئو پارک استان زنجان اشاره کرد و گفت: محدوده مشترک زنجان و ماه‌نشان و طارم در این زمینه شناسایی‌شده که پتانسیل‌های به خوبی دارند.

وی اظهار کرد: شناسایی پتانسیل‌ها و ایجاد ناحیه‌های گردشگری بر اساس ژئو پارک و مطالعه مداخلات توسعه در امر گردشگری ضروری است.

رئیس اداره طبیعی محیط‌زیست استان زنجان گفت: توجه به پژوهش درزمینه اکوتوریسمی و ژئو پارک در استان زنجان ضروری است و باید به آن توجه جدی شود.

وی افزود:  یکی از شاخص‌های توسعه ای استان زنجان منطقه سلطانیه است و برخی‌ که می‌گویند وجود گنبد مانع توسعه است به‌هیچ‌وجه درست نیست و این منطقه فرصت توسعه خوبی برای استان است و می‌تواند محور توسعه گردشگری باشد.

رئیس اداره طبیعی محیط‌زیست استان زنجان تصریح کرد: توجه به بحث گردشگری توسعه اقتصادی استان را به دنبال دارد و باید از فرصت و ظرفیت خوب سلطانیه به نحو احسن استفاده کرد.

کد مطلب 4418605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها