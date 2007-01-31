نیروی مقاومت بسیج سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی مقاومت بسیج، در بخشی از این بیانیه با اشاره به تقارن سالگرد حماسه به یاد ماندنی مردم شریف ایران اسلامی با ایام محرم و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران صدیق و عاشق آن بزرگوار آمده است: در حالیکه ملت خداجوی و ولایت مدار ایران به استقبال نکوداشت خاطرات روزهای حماسه و ایثار و پیروزی خون بر شمشیر می رود که روح و جان خود را به عطر تاسوا و عاشورای حسینی معطر ساخته و بخوبی یکرنگی نهضت حسینی و انقلاب خمینی (ره) را حس می کند.

در ادامه این بیانیه ضمن تجلیل از انتخاب راه استقامت و پایداری و استکبارستیزی توسط مردم شهیدپرور ایران که در نهایت فتح قله های شرف، عزت و سنگرهای کلیدی جهان را در پی خواهد داشت، بر تداوم این طریق الهی و نورانی که امروز به الگویی برای انسانهای آزاده، حق طلب و فرهیخته در کشورهای اسلامی و حتی برخی کشورهای غیراسلامی اما مخالف با سلطه گری تبدیل شده، تاکید گردیده است.

این بیانیه می افزاید: گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهند اسلامی در کنار توفیقات اندیشمندان و محققان کشورمان در عرصه های گوناگون خصوصا در عرصه های علمی، کام دوستان انقلاب را هر چه بیشتر شیرین و کام دشمنان را بیش از پیش تلخ می سازد.

در پایان این بیانیه آمده است: حضور گسترده، آگاهانه و دشمن شکن ملت ولایتمدار و وفادار ایران در راهپیمایی بزرگ و سراسری 22 بهمن بویژه با عنایت به جنگ روانی و تهدیدات استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جهانخوار، نقشه های شوم یاوه گویان را نقش بر آب خواهد کرد.