دختران مجرد نیز مشمول بیمه زنان خانه دار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت‌هایی است که به آسانی به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می شود.

مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در مورد افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.

از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که کمتر از ۵ سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستند می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال جاری حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال و حداکثر آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایتهای بازنشستگی ۱۴ درصد؛ بازنشستگی و فوت(پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۶ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۲۰ درصد است. ضمناً ۲ درصد از نرخهای مذکور سهم دولت می‌باشد.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان نمی باشد و در غیر این صورت می توانند با پرداخت سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

حق سرانه درمان هر ســال بــه تصویب هیــأت وزیران می رســد و در سال جاری ۴۴ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.