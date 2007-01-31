همایش "مدیریت دفاعی در سیره پیامبر اعظم(ص) و رهیافتهای آن" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد سال بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص)، به همت دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع) و با همکاری دانشکده و پژوهشکده فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع) و پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه همایش تخصصی مدیریت دفاعی در سیره پیامبر اعظم(ص) و رهیافتهای آن در اسفند ماه برگزار می شود.

مبانی و اندیشه های دفاعی در سنت نبوی(ص)، مفهوم جنگ و جهاد از دیدگاه قرآن و سنت، تاثیر عوامل محیطی و پیرامونی بر سیره دفاعی پیامبر اعظم(ص)، نقش مفاهیم ارزشی در سیره دفاعی پیامبر اعظم(ص)، مباحث نظری و مفهومی همایش مدیرت دفاعی در سیره پیامبر اعظم(ص) را تشکیل می دهند.

الگوهای مقاومت و پایداری در سیره نبوی و رهیافت آن در عصر حاضر با تاکید بر جنگهای آینده، بسیج نیروهای انسانی در سیره نبوی، تدابیر پیامبر اعظم(ص) در ارتقاء عوامل معنوی در جنگ، جایگاه عملیات روانی در سیره دفاعی پیامبر اعظم(ص)، حقوق و احکام جنگ از نگاخه پیامبر(ص) در مباحث کاربردی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.