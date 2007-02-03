انتخابات شورای صنفی دانشگاه سهند تبریز توسط مسئولین دانشگاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لغو مجوز فعالیت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز به علت عدم برگزاری انتخابات این شورا از سوی فعالین صنفی این دانشگاه بوده است که دلیل عدم برگزاری انتخابات در مهر ماه 85 دلسردی اعضای شورای صنفی و به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها عنوان شده است.

آیین نامه شوراهای صنفی مصوب وزارت علوم حکم کرده است که در صورت لغو شورای صنفی یک دانشگاه باید مسئولین دانشگاه در اسرع وقت به تشکیل شورای صنفی اقدام کنند و اکنون مسئولین دانشگاه صنعتی سهند با گذشت 5 ماه از لغو فعالیت شورای صنفی این دانشگاه به برگزاری انتخابات آن اقدام می کنند.

ثبت نام کاندیداهای انتخابات دوره جدید شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند تبریز 11 تا 14 بهمن ماه انجام می شود.