به گزارش خبرنگار مهر، علی حکمت ظهر سه شنبه در نشست با احزاب و تشکل های غیر دولتی حول محور گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی در سخنانی با اشاره به اجرای این طرح در شهریور ماه سال ۹۶ اظهار داشت: این طرح به بلوغ خود نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت نمونه در خراسان شمالی آغاز شد، گفت: در این طرح تاکید شده که پایدار بماند و با رفتن این دولت ناقص باقی نماند.

دبیر اجرایی طرح گفتگوی ملی خانواده با بیان اینکه در این راستا استفاده از تشکل های غیر دولتی در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: امیدواریم با همت این تشکل ها این طرح ادامه پیدا کند.

حکمت با اشاره به همکاری انجمن جامعه شناسی ایران در اجرای این طرح که دارای شعب مختلفی است، گفت: قرار داد همکاری با این انجمن منعقد شده و در هر استان با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور، مدیرکل امور بانوان و ... طرح را آغاز می کنیم.

وی با اشاره به استفاده از سمن ها و گروه های سیاسی، پتانسیل های اجتماعی و سیاسی در قالب طرح ملی گفتگوی خانواده گفت: همچنین کانون گفتگوی امام موسی صدر به صورت تخصصی در این رابطه همکاری دارد.

دبیر اجرایی طرح گفتگوی ملی خانواده با اشاره به اجرای دوره های تسهیل گری از سوی این کانون عنوان کرد: امروز شاهد شکاف بین نسل ها هستیم که در این راستا فراهم شدن زمینه گفتگوی نسل اولی های انقلاب با دیگر نسل ها در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

حکمیت با اشاره به استفاده از راهکارهای سمن ها و تشکل ها برای ایجاد این ارتباط عنوان کرد: این موجب کمک متقابل دولت به سمن ها و تشکل ها نیز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خانواده رکن اصلی جامعه است که متاسفانه گزارش ها حاکی از آسیب به پیکره خانواده ایرانی است، گفت: در این راستا معاونت امور زنان و خانواده برقراری ارتباط دو سویه احزاب و دولت، ایجاد حساسیت پیرامون خانواده شکوفا، شناسایی آسیب ها، شنیدن راهکارهای گروه های اجتماعی برای رفع آنها و ... را در دستور کار قرار داده است.