یک محموله پروفیل کشف شده در قزوین عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن کرمی روز سه شنبه در حاشیه توزیع پروفیل های احتکار شده، گفت: به شهروندان اطمینان کامل می دهیم که کالاهای کشف شده در انبارهای استان بلافاصله پس از رسیدگی و قیمت گذاری در دسترس عموم مردم قرار خواهد گرفت.

سرپرست دادسرای قزوین افزود: تیم‌های پیگیری و برخوردکننده به صورت شبانه‌روز در حال رصد و کشف انبارهای احتکار و برخورد و دستگیری متخلفان و محتکران هستند.

این مقام قضایی استان در خصوص توزیع پروفیل های احتکار شده گفت: این محموله به ارزش ۱۱ میلیارد ریال شامل بیش از ۶۰ هزار متر مربع کالاست که در یکی از انبارهای قزوین کشف شده و امروز بین واحدهای صنفی تولید کننده درب و پنجره دو جداره توزیع شد.

حجت الاسلام کرمی یادآورشد: پیش از این نیز محموله مواد شوینده به ارزش ۴۲۰ میلیون ریال و پکیج های شوفاژ به ارزش ۲۶ میلیارد ریال در قزوین با صدور حکم قضایی با نرخ مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بازار توزیع شده است.

سرپرست دادسرای قزوین بیان کرد: تذکر لازم از سوی مقامات قضایی و مسئولان دستگاه های نظارتی به محتکران داده شده است و چنانچه این محتکران به اقدامات خود ادامه دهند در صورت شناسایی با برخورد سخت و بدون اغماض دستگاه قضایی روبرو خواهند شد.