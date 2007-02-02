شاخص های انتخاب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تعیین شد

به گزارش خبرنگارمهر، درنشستی تخصصی که با حضوراعضای جامعه پزشکی ورزشی برگزار شد ، دیدگاه های علمی و کارشناسی درخصوص رئیس آینده فدراسیون پزشکی ورزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پایان معیارهای اصلی در 8 بخش مطرح شد.



براساس این نظرسنجی محورها و اولویت های اصلی فدراسیون پزشکی ورزشی به این شرح تعیین شد : 1- شاخص های علمی 2- توانمندی های مدیریتی 3- سوابق مدیریتی 4- سوابق ورزشی 5- سوابق بین المللی 6- توانمندیهای بین المللی 7- سوابق اداری 8- سوابق اداری .



دراین نظرسنجی اولویت هایی نظیرآشنا بودن با علوم پزشکی ورزشی ، مقبولیت درمجامع بین المللی ، برخورداری ازموقعیت های بین المللی ، داشتن قدرت خلاقیت و نوآوری ، تسلط به زبان انگلیسی ، حضورتمام وقت در فدراسیون ، سابقه مدیریت درفدراسیون ، اعتقاد عملی به خرد جمعی ، توانایی مدیریت بحران و ارتباط موثر با کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی مورد تاکید 80 درصد از شرکت کنندگان قرارگرفته است .



در شرایطی که بسیاری از کاندیداهای انتخاباتی با تخریب یکدیگر و رایزنی های پشت پرده برای حضور در راس فدراسیون با یکدیگررقابت تنگاتنگی دارند ، به نظرمی رسد تعیین چنین شاخص هایی بدعتی مبارک درانتخابات فدراسیونهاست که می تواند کمک موثری به اعضای مجمع در راه انتخاب شایسته ترین فرد برای عهده دار شدن مسئولیت فدراسیون پزشکی ورزشی باشد .



بهرحال انتظارجامعه پزشکی ورزشی از اعضای مجمع عمومی این است تا بدور از هرگونه جانبداری و مصلحت اندیشی ، با درنظرگرفتن این شاخص ها که نمادی از شایسته سالاری است ، روز 23 بهمن ماه اصلح ترین فرد را از میان 15 کاندیدای حاضر برای عهده دار شدن ریاست فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب کنند.