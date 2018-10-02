به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار ضیایی پیش ازظهر سهشنبه در نشست ستاد برنامههای روز جهانی و هفته ملی کودک که در اداره کل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گیلان برگزار شد، اظهارکرد: توانمندسازی کودکان و نوجوانان از شاخص های توسعه و پیشرفت در هر جامعهای است.
وی با اشاره به تقارن هفته ملی کودک با ماه محرم بر لزوم اجرای برنامه با محتوای دینی و مذهبی تأکید کرد و افزود: باید در سایه همگرایی و هم افزایی بسترهای لازم را برای توسعه فکری و دینی کودکان و نوجوانان ایجاد شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در ادامه به برخی از برنامه این ستاد برای هفته ملی کودک نیز اشاره کرد و گفت: دیدار کودکان برگزیده استان با استاندار گیلان، تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم، برگزاری جشنواره استانی قصهگویی و ویژهبرنامه «شبی با قصه»، برگزاری ویژهبرنامه «با بچههای روستا»، برگزاری شب شعر با همکاری کانون پرورش فکری استان قم، برپایی نمایشگاه آثار مربیان و اعضای مراکز فرهنگی هنری و ثبتنام رایگان کودکان در روز جهانی کودک از جمله این برنامهها است.
وی همچنین برگزاری کارگاههای بشردوستانه، اجرای مانورهای امدادی در مهدهای کودک، مسابقه نقاشی (کودک و صلح)، نمایش فیلم و ساخت کلیپ و همراهی با جشنواره قصهگویی کانون را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.
ضیایی تقویت نگرش مثبت کودکان نسبت به شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان را یکی دیگر از محورهای اجرای برنامه در این هفته عنوان و تصریح کرد: تلاش می شود تا کودکان و نوجوانان با این سرمایه های ملی بیشتر آشنا شوند.
وی با بیان اینکه اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان نیز در این هفته برنامه های مختلف اجرا می کند، ادامه داد: اجرای طرح کتابدار کوچک، برگزاری کارگاههای مهارت آموزی یک روزه، قصهخوانی با رویکرد ماه محرم و برگزاری مسابقه نقاشی و کتاببخوانی از جمله این برنامه ها است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان با اشاره به همکاری بسیاری از دستگاه ها در اجرای برنامه های این هفته با این اداره کل، گفت: هفته ملی کودک با شعار «آینده را باید ساخت» با محوریت کانون و همراهی ارگانهای دولتی، دستگاههای اجرایی و گروههای مردم نهاد از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه ۹۷ در سراسر کشور برگزار میشود.
نظر شما