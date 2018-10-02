نقش ویژه پدافند هوایی در پیروزی ایران اسلامی در جنگ تحمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی آل هاشم صبح امروز سه شنبه در همایش تجلیل از فرماندهان، پیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس که به میزبانی منطقه پدافندهوایی شمالغرب(شهید برادری) برگزار شد اظهار کرد تجلیل از دفاع مقدس تجلیل از مردانگی است.

وی گفت: تجلیل از پیشکسوتان ویادگاران دفاع مقدس که در طول ۸سال جنگ نابرابر وتحمیلی دشمن خدمات بسیار ارزشمندی در ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام دادند، تجلیل از مردانگی و مروت است.

وی ادامه داد: پدافندیان قهرمان نقش بسیار ارزشمند وپررنگی در دفاع مقدس داشتند که یکی از عوامل جداشدن پدافند از بدنه نیروی هوایی نیز همین مسئله بود که خواستند نقش و ویژگی های مهم پدافند هوایی در آن دوران خود را به خوبی نشان دهد.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: پدافند هوایی در وجب به وجب میهن اسلامی از نقطه صفر مرزی در پاسگاه های ژاندارمری سابق نیروی انتظامی امروز گرفته تا جای جای جغرافیای پهناور کشور حضور داشته ودارد وچشمی بیدار وبینا برای میهن اسلامی بوده و هست و در اثبات این ادعا همین بس که فقط در عملیات والفجر۸ حدود ۸۰ فروند از هواپیماهای دشمن توسط پدافندهوایی سرنگون شد.

آل هاشم با تقدیر از فرماندهان یگان های نیروهای مسلح مستقر در استان افزود: نباید اجازه داد فداکاری ها واز جان گذشتگی های این عزیزان پیشکسوت فراموش شود. باید فداکاری های پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس را به خوبی ثبت و ضبط نموده و به آیندگان منتقل کنیم.

وی خطاب به یادگاران دفاع مقدس گفت: شما که در آن دوران بودید باید خاطره فداکاری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را منتشر کنید چرا که شما اگر بیان نکنید دشمن خلاف واقع سخن می گوید. باید راویان دفاع مقدس کسانی باشند که خود در دفاع مقدس حضور داشتند وخاطرات را بدون شائبه تحریف با زبان خودشان مطرح کنند تا دیگران نتوانند با تحریف مطرح کنند.

شایان ذکر است در جریان این همایش دو نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس به بیان خاطرات خود پرداختند و در پایان از ۳۳نفر از فرماندهان وپیشکسوتان و یادگاران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد.