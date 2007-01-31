دبیرکل سازمان ملل با ارسال پیامی بر گفتگوی رهبران لبنان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی کویت (کونا)، پیام "بان کی مون" را "گیر پیترسون" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان منتقل کرد.

پیترسون پس از این دیدار درجمع خبرنگاران گفت: بان کی مون در پیام خود بر اهمیت حفظ منافع لبنان و نشستن نمایندگان طیف های مختلف سیاسی این کشور برسرمیز گفتگوها و بحث و بررسی راهکارهای احتمالی برای رسیدن به راه حلی مناسب تاکید کرده است.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در دیدار با بری، روند ابتکارعمل های مطرح شده برای حل بحران سیاسی لبنان و مذاکرات صورت گرفته درباره این کشور را بررسی کرد و اوضاع کنونی لبنان را بسیار دشوار دانست.