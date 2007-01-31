  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۵۲

دبیرکل سازمان ملل با ارسال پیامی بر گفتگوی رهبران لبنان تاکید کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در پیامی بر اهمیت گفتگوی رهبران طیف های سیاسی لبنان برای برون رفت از بحران کنونی این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی کویت (کونا)، پیام "بان کی مون" را "گیر پیترسون" نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد به "نبیه بری" رئیس مجلس لبنان منتقل کرد.

پیترسون پس از این دیدار درجمع خبرنگاران گفت: بان کی مون در پیام خود بر اهمیت حفظ منافع لبنان و نشستن نمایندگان طیف های مختلف سیاسی این کشور برسرمیز گفتگوها و بحث و بررسی راهکارهای احتمالی برای رسیدن به راه حلی مناسب تاکید کرده است.

نماینده دبیرکل سازمان ملل در دیدار با بری، روند ابتکارعمل های مطرح شده برای حل بحران سیاسی لبنان و مذاکرات صورت گرفته درباره این کشور را بررسی کرد و اوضاع کنونی لبنان را بسیار دشوار دانست.

کد مطلب 441878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه