مهدی علیخانی در گفتگو با مهر: اقدام نظامی علیه ایران "دویدن در تاریکی" است / احیای مذاکرات سولانا-لاریجانی راه حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران است

مهدی علیخانی ، کارشناس امور بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ای کشورمان اظهار داشت: از سال 2002 تاکنون ایران درارتباط با فعالیت های هسته ای به آشکارسازی، شفاف سازی و اعتمادسازی پرداخته که در نوع خود بی نظیر بوده، اما با اشتباهی فاحش پرونده ایران به شورای امنیت گزارش شد و شورای امنیت که به موجب بند 1ماده 24 منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه "حفظ صلح و امنیت بین المللی" را برعهده دارد، دستمایه برخوردی کاملاً سیاسی با ایران قرارگرفته است.

وی در توصیف روند طی شده ازسوی غرب در موضوع هسته ای ایران، خاطرنشان کرد: ما در قطعنامه های 1696و 1737 برعلیه ایران با کلکسیونی از نقض ماهوی قواعد حقوق بین الملل مواجهیم که تدوام این روند و صدور قطعنامه های از این دست به اعتبار نهادهای بین المللی و کنوانسیونها خدشه جدی وارد می کند و قطعاً این رویه به نفع دیگر کشورها هم نخواهد بود و پس از ایران امکان تکرار آن در قبال کشورهایی نظیر برزیل، مکزیک و حتی ژاپن و کشورهای عربی نیز وجود دارد .

علیخانی در خصوص فرمول های پیش رو برای خروج از بن بست فعلی ، گفت: برای همه طرفین روشن است که مسئله هسته ای ایران تنها از مجاری دیپلماتیک قابل حل و فصل است و یکی از گزینه ها، فعال کردن کانال مذاکرات لاریجانی- سولانا است که می تواند نتیجه بخش باشد.

غرب درپی "خلع سلاح سیاسی و دیپلماتیک" ایران در منطقه است تا "خلع سلاح هسته ای" و این بخوبی از تحرکات دیپلماتیک اخیر در سطح منطقه قابل استنباط است و براین اساس مین گذاری در مسیر رفتارهای سیاسی ایران در دستورکار قرارگرفته است

این کارشناس امور سیاسی تصریح کرد: البته بدیهی است که غرب درپی "خلع سلاح سیاسی و دیپلماتیک" ایران در منطقه است تا "خلع سلاح هسته ای" و این بخوبی از تحرکات دیپلماتیک اخیر در سطح منطقه قابل استنباط است و براین اساس، مین گذاری در مسیر رفتارهای سیاسی ایران در دستور کار قرار گرفته است.

علیخانی با ذکر این نکته که ایران قدرت دیپلماسی اش بیشتر درمرکز مسئله استفاده می کند و لذا گزینه ها محدود و تأثیرگذاری کمی دارد، تاکید کرد: باید از همه ابزارها و فرصت ها استفاده کرد و نباید اجازه داد که غرب ، پروسه محدودیت در دیپلماسی ایران را ادامه دهد.

این کارشناس امور سیاسی با اشاره به وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران، اظهار داشت: اگرچه اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد جهانی ، اقتصادی کوچک است اما واکنش ایران به تحریم های اقتصادی می تواند اقتصاد خاورمیانه و اروپا را متلاطم کند که مورد خوشایند آنها نیست .

وی افزود: از طرفی ایران با 15 کشور همسایه دارای حدود 7000 کیلومتر مرز مشترک است که اشتراکات قومی بسیاری با ما دارند و درعین حال تبادلات اقتصادی زیادی نیز با ایران نیز دارند و درصورت تحریم سنگین اقتصادی ایران، چطور می شود این مبادی گسترده را کاملاً کنترل کرد و همچنین در جهانی که اقتصاد زنجیره ای و بخش اعظم آن خصوصی است، تحریم اقتصادی تا چه حد ضمانت اجرایی خواهد داشت؟

علیخانی با اشاره به شایعاتی مبتنی بر اقدام نظامی علیه ایران، تصریح کرد: از نقطه نظر نظامی نیز اقدام گسترده علیه ایران برای دولت آمریکا دویدن در تاریکی است و صدالبته مسئله ایران با مسائل خاورمیانه خصوصاً عراق و لبنان گره خورده است و دراین فضا، آمریکا نمی تواند با نادیده انگاشتن این واقعیت به اتخاذ تصمیمی تضمین شده دست بزند و قطعاً مسئله ایران با عراق و افغانستان بسیار متفاوت است و برخلاف نمونه های مشابه که با عدم همگرایی ملت و حاکمیت موفقیتهایی را درپی داشت ، درایران باعث تقویت "همگرایی ملی" می شود .

دانش هسته ای ایران با حمله نظامی نابود نمی شود و عکس العمل ایران نسبت به این اقدام نیز برای بانیان آن سنگین خواهد بود و حتی دراولین واکنش ایران می تواند از ظرفیتهای ژئوکالچر، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در عراق ، لبنان ، خلیج فارس و دیگر نقاط منطقه استفاده کند

وی افزود: حتی میزان موفقیت اقدام نظامی محدود علیه تأسیسات هسته ای نیز با تردید جدی مواجه است ، چراکه درصورت موفقیت، نه تنها آسیب جدی بر ساختارهای هسته ای ایران وارد نمی سازد بلکه دانش هسته ای ایران نیز با حمله نظامی نابود نمی شود و از طرفی عکس العمل ایران نسبت به این اقدام نیز برای بانیان آن سنگین خواهد بود و حتی در اولین واکنش ایران می تواند از ظرفیت های ژئوکالچر، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در عراق ، لبنان ، خلیج فارس و دیگر نقاط منطقه استفاده کند .

این کارشناس امور سیاسی در مورد احتمال مذاکره ایران و آمریکا در شرایط فعلی اظهار داشت: در خلال 28سال گذشته مسئله ایران همیشه جزو اولویت های سیاست خارجی آمریکا بوده و هست و هر 5 رئیس جمهور آمریکا از کارتر گرفته تا جرج دبلیو بوش، نتوانسه اند به راهبردی اجرایی در مواجهه با ایران دست پیدا کنند و هر دولت با این ادعا که دولت قبلی در مهار ایران ناتوان عمل کرده است به قدرت می رسد و این عدم موفقیت ناشی از نگاه اشتباهی است که امریکا به جمهوری اسلامی ایران دارد.

وی افزود: پس از آنکه آمریکائیها روابط خود را یکجانیه با ایران قطع کردند و درطول سه دهه گذشته خاطرات بدی را از خود در ایران برجای گذاشتند، اما درابتدای سال جاری ایران به ییشنهاد ائتلاف یکپارچه عراق حاضر شد در مورد عراق با امریکا مذاکره کند که مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز واقع شد که می توانست فتح بابی در مذاکره طرفین باشد، اما آمریکائیها خود در روند آن کارشکنی کردند و این فرصت سوخت .

در حال حاضر نیز با رویکرد اخیر آمریکا در شورای امنیت و اقدامات خودسرانه ای نظیر گروگانگیری اعضای دفتر کنسولگری ایران در اربیل و در پیش گرفتن لحن خصمانه در قبال ایران، این آمریکایی ها هستند که مانع تراشی می کنند و لذا در برهه کنونی طرح مبحث مذاکره مستقیم مقبولیت نخواهد داشت.

علیرغم وجود گفتمانهای مختلف، برای استیلای حقوق هسته ای باید با پرهیز از جهت گیری جناحی، "وحدت رویه" را حفظ کرد، چراکه تشتتت آرا دراین زمان باعث تضعیف برد تصمیمها می شود و باید مراقب باشیم در این شرایط به خودمان گل نزنیم

وی در پایان این گفتگو در پاسخ به این سئوال چه راهبردی می تواند طرفین را از وضعیت کنونی خارج کند، گفت: متأسفانه از ظرفیت های رسانه ای موجود آنطور که باید استفاده نمی شود و اطلاع رسانی جامعی از شرایط فعلی صورت نمی پذیرد ، درصورتی که افکارعمومی چه در بعد داخلی و چه خارجی بسیار متأثر از خروجی رسانه هاست و لذا برای عبور از"برزخ هسته ای" کنونی همانند کشورهایی مثل هند و پاکستان ، باید از این ابزارفراگیر به نحو مطلوب استفاده شود.

علیخانی در پایان تصریح کرد: براین اساس مشخصاً رسانه های غربی پس از صدور قطعنامه 1737، درپی آنند تا فضای داخلی ایران را آشفته به تصویر بکشند و اختلاف نظرهای سیاسی گروهها و جریانها را با نگاه آنها به مسئله هسته ای گره بزنند و آب را گل آلود کنند، درحالیکه مسئله هسته ای ایران در راستای منافع ملی قراردارد و موضوعی فراجناحی است و علیرغم وجود گفتمان های مختلف، برای استیلای حقوق هسته ای باید با پرهیز از جهت گیری جناحی، "وحدت رویه" را حفظ کرد، چراکه تشتتت آرا در این زمان باعث تضعیف برد تصمیمها می شود و باید مراقب باشیم در این شرایط به خودمان گل نزنیم.