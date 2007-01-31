استراتژی جدید آمریکا برای عراق حاوی هیچ نکته مثبتی نیست / بوش بدنبال فشار بر نوری المالکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گری لئوپ" (Gary Leupp) در رابطه با نقاط ضعف و قوت استراتژی جدید جرج بوش رئیس جمهور آمریکا که اعلام کرده است درصدد اعزام 21 هزار و پانصد نیرو به عراق است می گوید : نمی توانم برای استراتژی جدید آمریکا درعراق نقطه قوتی پیدا کنم، شاید بوش فکر می کند که او می تواند حمایت سیاسی پایگاه وابسته خود یعنی مسیحیان بنیادگرا را داشته باشد افرادی که درباره امور سیاسی دیدگاه منطقی ندارند و در رابطه با خاورمیانه گرایش به حمایت از اسرائیل دارند.

این استاد دانشگاه در باره پیامدهای این استراتژی می گوید :من نمی توانم از نقطه نظر نظامی موفقیت آن را ارزیابی کنم اما به نظر می رسد دربین فرماندهان ارشد نظامی آمریکا این اجماع وجود دارد که با افزایش نیروها درعراق و رساندن تعداد آنها در بغداد به 16هزار نفر، بعید به نظر می رسد که بطور قابل ملاحظه ای بتواند توازن نیروها را درکشور تحت تاثیر قرار دهد.

وی بعد مهم این استراتژی را فشار بر دولت نوری المالکی می داند و می گوید : پر واضح است که نوری المالکی درموقعیت مناسبی برای سرکوب نیروهای الجیش المهدی نیست، اما دولت آمریکا درصدد است تا موافقت نوری المالکی را برای حمله به نیروهای وابسته به مقتدی صدر جلب کند ، به طوری که به تصمیم یک حمله مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی برسد.

این تحلیلگر آمریکایی می گوید : ممکن است صدرهم اکنون یک فرد محبوب درعراق باشد و حمله به نیروهای وی می تواند نتایجی ناگوار ببار آورد و اگر او مورد حمله قرار گیرد احساسات ضد اشغالگری در سراسر عراق شعله ورخواهد شد.

این استاد دانشگاه آمریکا درخصوص توصیه گروه تحقیق عراق به دولت بوش برای گفتگو با ایران و سوریه و بی اعتنایی رئیس جمهور آمریکا به این درخواست می گوید : بوش توصیه بیکر- همیلتون را نادیده گرفت که بر ضرورت گفتگوی فوری با همسایگان عراق برای برون رفت از بحران تاکید می کرد و این دلیلی ندارد جز اینکه فردی همچون دیک چنی معاون رئیس جمهورعراق در کاخ سفید سیاست خصمانه ای در قبال تهران و دمشق در پیش گرفته است و با استفاده از قدرت نظامی آمریکا درصدد ایجاد "خاورمیانه ای بزرگتر" است .