سفر متکی به مغرب فرصتی گرانبها برای توسعه روابط دو جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات که با توجه به سفر وزیر امور خارجه مغرب به خارج از کشور صورت گرفت، ابتدا القاسی الفهری ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید کشورمان گفت: امیدوارم بتوانید در طی ماموریت خود مشارکت عملی در گسترش روابط برادرانه میان دو کشور داشته باشید و همچنین فرصت پیدا کنید با مغرب و آداب و رسوم آن آشنا شوید و گفتگوی سیاسی بین دو کشور را فعال سازید.

قائم مقام وزیر امور خارجه افزود: با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و اقتصادی هر دو کشور، باید تلاش کرد تا امکانات موجود مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: ایران با توجه به شایستگی ها و تاریخ خود در طی قرن های گذشته دارای نقش با اهمیت بوده و امیدوارم که این فرصت فراهم شود تا ایران فعالیت بیشتری در روابط خود با همه کشورهای جهان داشته باشد.

القاسی الفهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پادشاه مغرب اصرار دارند که مردم دو کشور بیشتر با یکدیگر آشنا شوند و گفتگو میان موسسات دینی برقرار شود و این امر می تواند نتایج مثبتی در بهبود بخشیدن به تصویر اسلام در خارج و رسیدن به تفاهم بین شیعه و سنی داشته باشد.

وی افزود: این واقعیت ها بیانگر طرز نگرش مغرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر فعال در زمینه برقراری صلح وامنیت در سطح منطقه و جهان بشمار می رود.

قائم مقام وزیر امور خارجه مغرب با اشاره به سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مغرب گفت: سفر آقای متکی یک فرصت تاریخی و گرانبها برای شروع مجدد حرکت بسوی توسعه روابط فیمابین دو کشور خواهد بود.

الفرسی یادآور شد که ایران در زمینه های اقتصادی، علمی و فرهنگی به پیشرفت هایی نایل آمده است و مورد احترام ما می باشد. ما علاقمندیم که بیشتر با ایران آشنا شویم تا گفتگوی سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی و روابط فرهنگی را گسترش دهیم، لذا ایران و مغرب با توجه به ارزش های تمدنی متمایز خود می تواند در عرصه جهانی ایفای نقش نمایند.

سپس حجت الاسلام احمدی سفیر جدید کشورمان در مغرب اظهار داشت : با توجه به مشترکات فراوان بین دو کشور و عزم و اراده جدی رهبران و مسئولین دو کشور شناخت متقابل از توانمندی ها و ظرفیت ها یک امر ضروری است.

وی افزود: نقش سازنده دو کشور جمهوری اسلامی ایران و مغرب در همکاری های بین المللی و مسائل مبتلا به جهان اسلام، این وظیفه را سنگین تر می کند.

احمدی در ادامه سخنان خود افزود: امروز کشورهای اسلامی با درک صحیح از وضعیت جهانی بایستی برای همکاری های خود در عرصه های مختلف تعریف مناسب تری ارائه دهند تا بتوانند ضمن توجه به منافع و مصالح خود تصویر منسجم و متحد و درستی از جهان اسلام به دنیا ارائه دهند.

حجت الاسلام احمدی در پایان مطالبی در خصوص سفر آتی وزیر امور خارجه کشورمان به مغرب بیان داشت.