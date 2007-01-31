انقلاب اسلامی پرتویی از عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی آمده است : در سالهای مبارزه ملت ایران علیه دیکتاتوری محمد رضا پهلوی و امپریالیسم و استکبار جهانی، آنچه که بیش از هر چیز حرکت توفنده ملت را به رهبری حضرت امام خمینی (ره) پر خروش تر می کرد و اهداف انقلاب را غنی می ساخت، نهضت پر شور حسینی و اهداف والای سالار شهیدان در آن قیام الهی بود و به یاد داریم خاطره انگیزترین حرکت و راهپیمایی ملت در طول مبارزه با رژیم پهلوی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی شکل گرفت، همانگونه که امام بزرگوارمان فرمودند : " انقلاب اسلامی ایران پرتویی از عاشورای انقلاب عظیم الهی آن است" .

بی تردید انقلاب مقدس ما پیوندی عمیق با این نهضت و حماسه جاوید حسینی داشت که توانست 2500 سال حکومت ظلم و ستم و سیطره خودکامان را بر مملکت ایران پایان دهده و با عملی کردن درس های بزرگ عاشورا حکومتی را بر پایه اسلام و استقلال و آزادی بیان نهد تا ملتی بزرگوار و نستوه را در عرصه جهانی با قامتی استوار و برافراشته در رویارویی با شیطان بزرگ و عمالش به پیروزی های بزرگتر نایل سازد.

امروز پس از 28 سال مقاومت پر صلابت ملت نستوه ایران که جهانیان شاهد به ثمر نشستن اسقلال و عزت و عظمت دولت وملت ایران می باشد و توانسته ایم الگویی بی بدیل را برای ملل مستضعف و بی خانمان جهان به نمایش در آورده و با شکوفایی و خیزش های علمی شگرف دشمن را به حیرت و اضطراب وا داریم همه از برکات نهضت عاشورایی امام حسین (ع) و ملهم از اهداف الهی آن حضرت است.

ملت ایران همواره باید این نعمت بزرگ را پاس داشته و به درگاه الهی شکرگزار باشند و تقارن ایام دهه مبارک فجر با ماه محرم الحرام در برگزاری هر چه شکوهتر این ایام خللی وارد ننماید ، بلکه از آنجا که این انقلاب ریشه در محرم و نهضت عاشورا داشته و خود پرتوی از آن است بایستی بیش از پیش در تحلیل صحیح نهضت و انقلاب شکوهمند ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و رابطه معنوی آن با آموزه های پیامبر اعظم (ص) قیام حسینی و نیز تبیین اهداف دشمنان انقلاب اسلامی کوشش شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در تقارن با ماه محرم الحرام از ملت شریف ایران دعوت می کند تا مراسم ویژه دهه مبارکه فجر را پرشورتر و باشکوه تر از گذشته برگزار نموده و در حمایت و تجلیل انقلاب عاشورایی ملت و نظام مقدس اسلامی به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در راهپیمایی دشمن شکن یوم الله 22 بهمن حضوری فعال پرشور داشته و بر یاس و نومیدی استکبار بیفزایند.