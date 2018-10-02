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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

کرملین خبر داد؛

احتمال دیدار پوتین با وزیر نفت عربستان سعودی

احتمال دیدار پوتین با وزیر نفت عربستان سعودی

کاخ ریاست جمهوری روسیه از احتمال دیدار «ولادیمیر پوتین» با وزیر نفت عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کرملین با اشاره به برگزاری مجمع انرژی در روسیه در روزهای آینده از احتمال دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با «خالد الفالح» وزیر نفت عربستان خبر داد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با اعلام این مطلب در ادامه افزود: پوتین در مجمع انرژی سخنرانی کرده و در حاشیه آن دیدارهایی را نیز با مقامات شرکت کننده در این مجمع برگزار می کند و احتمالا با وزیر نفت عربستان نیز دیدار خواهد داشت.

این وضعیت در حالی است که بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافته و عربستان سعودی و روسیه به عنوان دو کشور اصلی تولید کننده نفت در صدد هستند تا از این وضعیت استفاده کنند.

کد مطلب 4418889
عبدالحمید بیاتی

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