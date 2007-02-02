احتمال تعویق انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی وجود دارد

به گزارش خبرنگارمهر، با وجود اینکه از سوی سازمان تربیت بدنی روز23 بهمن ماه به عنوان تاریخ برگزاری مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی تعیین شده است ولی تاکنون مقدمات برگزاری این انتخابات فراهم نشده و در صورت ادامه این وضعیت، احتمال به تاخیر افتادن انتخابات این فدراسیون نیز دور از انتظار نخواهد بود .



تاکنون هیچ دعوتنامه ای برای روسای هیات های فدراسیونهای پزشکی ورزشی در شهرستانها ارسال نشده و به نظرمی رسد با شرایط موجود سازمان آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را ندارد.



یک مقام آگاه دراین فدراسیون ضمن تایید این خبر تاکید کرد که تاکنون هیچ دستوری از سوی کیومرث هاشمی در خصوص فراهم شدن مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی صادر نشده و ایشان اعلام کردند فعلا در این زمینه دست نگه دارید.



وی با تاکید براین که هنوزهیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است، درعین حال هرگونه تصمیم گیری در این خصوص را به روزهای آتی موکول کرد.



یکشنبه گذشته سازمان تربیت بدنی در اطلاعیه ای انتخابات فدراسیون کشتی را بدلیل نامساعد بودن فضای انتخابات به تعویق انداخت و احتمال می رود در صورت ادامه وضعیت کنونی انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

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