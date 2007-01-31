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۱۱ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۵۳

سرمربی تیم فوتبال پاس :

موفقیت های اخیر شانسی نیست/ فجرسپاسی را دست کم نمی گیریم

موفقیت های اخیر شانسی نیست/ فجرسپاسی را دست کم نمی گیریم

همایون شاهرخی گفت: موفقیت پاس در دو مسابقه اخیر شانسی نبوده بلکه این نتایج حاصل تلاش دسته جمعی بازیکنان در این تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال پاس که پس از پایان تمرین امروز این تیم در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ما قصد دارد این روند رو به رشد را ادامه دهد به همین دلیل برای پیروزی مقابل فجرسپاسی شیراز برنامه خاصی داریم.

وی ادامه داد: فجر تیمی جوان و یکدستی را در اختیار دارد که می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد اما ما آنها را دست کم نمی گیریم و با استفاده از امتیاز میزبانی به فکر پیروزی مقابل این تیم هستیم.

شاهرخی همچنین تاکید کرد: مطمئن باشید موفقیت پاس در دو مسابقه اخیر شانسی نبوده بلکه پیروزی ها و نتایج قابل قبول تیم در دو بازی گذشته حاصل تلاش دسته جمعی بوده است.

سرمربی تیم فوتبال پاس در پایان گفت : به دنبال پیروزی در این دیدار هستیم تا با ادامه روند رو به رشد خود به جایگاه واقعی پاس در جدول رده بندی دست یابیم.

کد مطلب 441890

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