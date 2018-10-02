به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: اخلال گران در رفت و آمد کامیون‌ها در گرگان بازداشت شدند.

وی افزود: این افراد سعی داشتند با پرتاب سنگ مانع از رفت و آمد کامیون هایی شوند که کالاهای مورد نیاز مردم را جابجا می کردند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در این رابطه ۶ نفر دستگیر شدند و تحقیق و بررسی از این افراد در دادسرای مرکز استان در حال انجام است.

هاشمیان در ادامه سخنان خود گفت: پیش تر اعلام کرده بودیم امنیت رانندگانی را که کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم استان را تامین می کنند، برقرار و با کسانی که امنیت را بر هم بزنند برخورد می کنیم.

وی ادامه داد: به دادستان های شهرستان ها اعلام کرده ایم با کسانی که از تردد کامیون‌ها جلوگیری یا اقدام به تخریب، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت بین رانندگان کنند، برخورد قضایی کنند.

هاشمیان افزود: خوشبختانه در استان، امنیت رفت و آمد کامیون ها تأمین است و گزارش های اندکی در مورد تعرض به رانندگان کامیون در جاده های استان مشاهده شده است.