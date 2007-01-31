دروازه بان تیم ملی ارمنستان به تیم پاس پیوست/ نصرتی تنها غایب سبزپوشان مقابل فجرسپاسی

به گزارش خبرنگار مهر، گئورگ کاسپاروف دروازه بان شماره یک تیم ملی ارمنستان با عقد قراداد شش ماهه به تیم فوتبال پاس تهران ملحق شد.

کاسپاروف پس از توافق با مسئولین باشگاه پاس با عقد قراردادی شش ماهه و تا پایان مسابقات فوتبال فصل جاری در لیگ برتر و جام حذفی به این تیم تهرانی پیوست.

این دروازه بان که در چهار مسابقه تیم ملی ارمنستان در مرحله مقدماتی جام ملتهای اروپا حضور داشته است پس از عقد قرارداد با باشگاه پاس می تواند این تیم را از هفته هجدهم درمسابقات لیگ همراهی کند.

همچنین تیم پاس در مسابقه عصر روز جمعه خود مقابل فجرسپاسی شیراز که در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می شود، تنها از محمد نصرتی به علت مصدومیت نمی تواند استفاده کند.