به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای مشورتی ایثارگران ملارد طی سخنانی گفت: اگر فرهنگ ایثار تقویت شود، در کشور غرور ایجاد خواهد شد و کسی نمی تواند نگاه چپ به این کشور کند و ما باید در این راستا قدم برداریم، اگر شما می بینید، که بعضی اوقات افرادی با نگاه دیگری به خانواده شهدا و ایثارگران نگاه می کنند، باید بدانیم این راه ها در کشور ما شکست خورده است.

وی افزود: اگر حضور در خانواده شهدا فقط برای رفع تکلیف باشد موفقیتی حاصل نمی شود، باید سعی کنیم، مشکل این خانواده ها را رفع کنیم، همه باید برای حل مشکلات این قشر معظم تلاش کنیم و با افکار و ایده نو برای کاستن از مشکلات این خانواده ها گام برداریم.

سرپرست فرمانداری ملارد خواستار راه اندازی بانک اطلاعاتی در خصوص نحوه سر زدن به خانواده های شهدا و ایثارگران شد و گفت: نباید این طور شود، که خانواده شهیدی از قلم بیفتند، بازدید از خانواده شهدا یک اولویت است.

توکلی کجانی با بیان این که همه ادارات اقداماتی که برای خانواده شهید انجام می دهد، در بانک اطلاعاتی ثبت کنند، گفت: نکند شرمنده شهدا شویم، شخصیت و شان خانواده شهدا باید حفظ شود و در بازسازی قبور شهدا تلاش کنیم و در آرامستان ملارد، جایگاه ویژه ای برای خانواده شهدا در نظر بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین فیلم، کتاب و مستنداتی در خصوص شهدا تاکید کرد و گفت: می بایست فیلمی حاوی اطلاعات و تصاویر شهدای شهرستان ملارد تهیه شود.