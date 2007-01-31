اقدام نظامی علیه ایران فاجعه به بار می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی "رگنوم" در آذربایجان، الهام علی اف روز گذشته اظهار داشت که حمله نظامی آمریکا به ایران می ‌تواند اشتباهی بزرگ و فاجعه ‌ای برای تمام منطقه باشد.

وی همچنین درمصاحبه خود با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت: "درمنطقه بحران‌های زیادی وجود دارد وخطر مشکل نظامی جدید در منطقه را باید تا حد ممکن کاهش داد."

علی اف که برای دیدار با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه به پاریس سفر کرده در پاسخ به این پرسش که آیا آذربایجان مرزهای هوایی خود را در اختیار نیروی هوایی امریکا قرار خواهد داد، اعلام کرد که کشورش هیچ اقدامی که باعث تیره شدن روابط با همسایگان شود انجام نخواهد داد.

رئیس جمهوری آذربایجان همچنین در ادامه سخنانش با بی ‌اثرخواندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران گفت:"شورای امنیت حق دارد نسبت به اتخاذ تصمیمات مختلف اقدام کند، اما نتایج منفی چنین حرکاتی دراغلب موارد از نتایج مثبت آن بیشتر است."