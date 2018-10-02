قاسمی: خواهان آزادی فوری دیپلمات ایرانی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه سه وزیر دولت فرانسه در خصوص اتهام ناروا و واهی به یکی از دیپلمات های کشورمان که به دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع یک گروهک تروریستی در پاریس متهم و دستگیر شده است، اظهار داشت: بار دیگر با رد اتهامات و ادعاهای مطرح شده مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و خواستار آزادی فوری ایشان هستیم.

قاسمی تمام ماجرا را سناریو و توطئه ای برای تخریب روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا دانست که در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی و با صحنه گردانی یک گروهک تروریستی و ضد مردمی مقیم فرانسه انجام می پذیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت هرگونه اقدام تروریستی، تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش معاندان، بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده در طراحی این نمایش مضحک روشن است. بنابراین خواهان واقع بینی مقامات فرانسوی در قبال جمهوری اسلامی ایران هستیم و مجددا نسبت به دست های شوم بداندیشان که در صدد تخریب روابط کهن و دیرپای ایران و فرانسه و دیگر کشورهای موثر اروپایی هستند هشدار می دهیم.