حباب ارز ترکید/ شوک بازار ساری به پول خارجی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: عصر یک روز پاییزی، خیابان های منتهی به صرافی های مرکز شهر ساری و یا دیگر شهرهای مازندارن رونق چندانی ندارد، کرکره صرافی یا پایین کشیده شده و یا برچسب های « خرید و فروش نداریم» به چشم می خورد.

صرافی ها می گویند نرخ ارز ثبات ندارد و از صبح تاکنون خرید و فروش ارز انجام ندادیم و دلاربه دست ها نیز می گویند برای فروش ارز چاره ای جز رفتن به پایتخت نداریم.

حوالی ۱۷ عصر و صرافی مرکز شهر ساری التهاب روزهای گذشته را ندارد، وقتی قیمت ارز را می پرسم مالک صرافی که فرد جوانی است می گوید: نرخ دقیق ارز مشخص نیست و علاوه براین کار خرید یا فروش انجام نمی دهیم.

وقتی قیمت ارز طی دو روز تا هفت هزار تومان کاهش پیدا کرده بنابراین نمی توان نرخ مشخصی ارایه کرد و قیمت های موجود نیز حباب است

در پاسخ به چرایی این مسئله جواب می دهد: وقتی قیمت ارز طی دو روز تا هفت هزار تومان کاهش پیدا کرده بنابراین نمی توان نرخ مشخصی ارایه کرد و قیمت های موجود نیز حباب است.

می گوید: از صبح تاکنون ثبت سفارش خرید یا فروش ارز نداشته ایم و امروز کاملا چشممان به ثبات نرخ و دست بانک مرکزی بوده است.

در همین حین، مرد مسنی وارد می شود و می گوید: می خواهم ارز بفروشم که صراف جوان با عنوان اینکه خریدار نیستیم به درخواستش پاسخ رد می دهد. فروشنده ارز می گوید: به اشتباه وارد خرید ارز و دلار شدیم تا بلکه بتوانیم سود ناشی از آن را به زخمهای زندگی ام بزنم و اکنون با روند کنونی مجبورم با کلی ضرر سرمایه اولیه ام را به دست بیاورم.

ادامه می دهد: چند جا نیز رفته ام از خرید ارز خودداری کرده اند و حواله ام داده اند تا به پایتخت بروم ولی تاکید کرده اند که هرچه زودتر دلارهایت را آب کن تا بیشتر ضرر نکرده ای.

به سمت دیگر صرافی شهر ساری می روم، اینجا نیز همانند صرافی قبلی خلوت و خالی است و خانم صراف جوان می گوید: قیمت کنونی کاذب هستند و نوسانات ارز فروکش می کند اما تازمانی که به یک ثبات نرسد نمی توانیم فروش یا خرید کنیم.

خرید و فروش متوقف شد

روی تابلو صرافی قیمت ارز بیش از ۱۴ هزار تومان مطرح شده اما این بانوی صراف ادامه می دهد: این قیمت ها مال گذشته است و قیمت جدید نداریم زیرا هیچ خرید و فروشی انجام نمی دهیم و اکنون تا نرخ هشت هزار تومان هم خرید و فروش نمی شود.

وی می گوید: فقط به کسانیکه بلیت سفر دارند تا سقف پنج هزار تومان به نرخ های تعیین شده ارز پرداخت می کنیم و در روز کنونی تاکنون سفارشی برای خرید ارز نداشتیم و اگر کسی متقاضی فروش باشد نیز نمی توانیم کاری انجام دهیم.

در خیابان انقلاب نوشهر نیز تنها صرافی موجود نیز با بیان اینکه صندوقدار فروش ارز رفته است می گوید: فعلا خرید یا فروش ارز انجام نمی دهیم.

بازار دلالی دلار و ارز چندان در مازندران چندان وجود ندارد چرا که صرافی های آن بیشتر برای تهیه بلیت اقدام به عرضه ارز می کنند اما تب دلار و ارز در این استان نیز فروکش کرده است.

یک کارشناس حوزه اقتصادی می گوید: روند نوسان دلار و حباب آن طبق پیش بینی های صورت گرفته شکسته می شود و این روند فرسایشی ادامه خواهد یافت.

اقدامات خوب دولت در تزریق ارز و یا برخوردهایی که با متخلفان صورت گرفته همه و همه در کاهش بازارحبابی و نوسانات نرخ ارز و تعدیل شدن نرخ آن موثر بوده است

محمد جعفری می گوید: اقدامات خوب دولت در تزریق ارز و یا برخوردهایی که با متخلفان صورت گرفته همه و همه در کاهش بازارحبابی و نوسانات نرخ ارز و تعدیل شدن نرخ آن موثر بوده است.

به گفته وی، از همان ابتدا معلوم بود که روند افزایش نرخ دلار صورت حباب گونه دارد و دولت می تواند با برنامه مناسب نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام داشته باشد.

به گفته این کارشناس، افرادی که اطلاعی از هیاهوی بازار ارز ندارند و شتابزده وارد این جریان می شوند، نهایتا متضرر خواهند شد چرا که نباید روی حباب کاذب سرمایه گذاری کرد.

فعالان اقتصادی چشم به تدبیر دولت و بانک مرکزی دوخته اند تا با ارائه طرح های جامع، روند کاهش قیمت کاذب دلار را تداوم بخشد، از سوی دیگر مسئولان استان مازندران تاکید می کنند مردم از خرید پول های خارجی برای کمک به اقتصاد داخلی و تقویت ارزش پول ملی و پیشگیری از خروج سرمایه پرهیز کنند.