رایزنی وزیر خارجه سوریه با مقامات ترکیه درباره عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، "ولید العلم" درسفرکوتاه چند ساعته خود به ترکیه با احمد نجدت سرز رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وعبدالله گل وزیر خارجه این کشور دیدار کرد.

المعلم سپس در کنفرانس مطبوعاتی خود درباره پیامی که از سوی "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه به مقام های ترکیه تسلیم کرد، گفت: محور این پیام درباره ضرورت حفظ استقلال و وحدت عراق، مسئله فلسطین و ضرورت توقف درگیری داخلی فلسطینی ها و نیز منازعه اعراب و اسرائیل بوده است.

وزیر خارجه سوریه درباره فتنه انگیزی در بین عراقی ها به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت که راه حل مسئله عراق باید برخاسته از درون این کشور باشد.

وی روابط دوجانه سوریه و ترکیه را از محورهای دیگر سفر خود برشمرد و از گسترش این روابط ابراز خرسندی کرد.

المعلم درباره استراتژی جدید آمریکا درعراق خاطرنشان کرد: بوش ازسیاستی جدید و نه یک استراتژی درباره عراق سخن گفته است و این سیاست، افزایش شمار نیروهای آمریکایی درعراق است.

وی افزود: از نظرما، راه حل درساختن نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی عراق برپایه اصول ملی است و این امر با دو موضوع انحلال شبه نظامیان و جدول زمانبدی شده برای خروج نیروهای خارجی درعراق در ارتباط است.

وزیر خارجه سوریه درباره روند صلح درخاورمیانه بویژه درباره مسیر سوریه و اسرائیل گفت: آزاد سازی جولان درصدر سیاست سوریه قرار دارد و ما ازهرگونه تلاش برای حل این مسئله استقبال می کنیم.

وی در عین حال افزود: معتقد نیستیم که صلح در پشت در است زیرا کابینه ای ضعیف در اسرائیل برسرکار است و سیاست آمریکا نیز در راستای برقراری صلح حرکت نمی کند لذا معقتدم که برقراری صلح درخاورمیانه در زمان حاضر تا حدی بعید به نظر می رسد.