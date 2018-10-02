خبرگزاری مهر - گروه استانها- لیدا احمدی*: اربعین تنها یکی از روزهای سال نیست بلکه آیینهای دربرابر چشمان میلیونها انسان متعهد است که در آن تصویری از نهضت و قیام خونین محرّم نقش میبندد.
اربعین حسینی روز باشکوهی است که از خون امام حسین (ع) حیات گرفت و نقطه آغاز تبلیغ آرمان کربلا از طریق اشک شد چرا که در این روز نخستین مجلس عزاداری برای اباعبدبالله (ع) و تبلیغ آرمان آن حضرت در کنار تربتش برپا شد.
در دهمین روز مهرماه و در حالی که ۲۷ روز تا اربعین حسینی باقی مانده مسئولان دست اندرکار برگزاری برنامههای اربعین در استان همدان پای کار آمدهاند تا شرایط را برای میزبانی از زائران اربعین که خاک همدان به قدم آنها متبرک میشود، آماده کنند.
در همین راستا امروز ستاد اربعین استان همدان تشکیل جلسه داد تا برنامههایی برای این میزبانی تعریف و کارها برای اجرای بهتر برنامهها تقسیم شود.
معاون سیاسی استاندار همدان در این جلسه با بیان اینکه دشمن برای کمرنگ کردن مراسم اربعین برنامهریزی کرده است، گفت: امسال دنیای استکبار در تلاش بود تا با استفاده از ابزار رسانه حضور مردم در مراسم عزاداری دهه اول محرم را کمرنگ نشان دهد اما خوشبختانه حضور مردم نسبت به سال گذشته پررنگتر بود.
سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از همدان عبور کردند سعید شاهرخی بابیان اینکه توطئههای دشمنان سبب سنگینتر شدن مسئولیت دست اندرکاران مراسم اربعین حسینی میشود، یادآور شد: سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از همدان عبور کردند که به بهترین وجه از آنها پذیرایی شد.
وی با بیان اینکه مردمی برگزار شدن مراسم اربعین حسینی را باید افتخاری برای خود بدانیم زیرا پذیرایی از زائران یک ارزش است، عنوان کرد: مراسم اربعین جلوهای از قدرتنمایی جهان اسلام دربرابر جهان کفر است.
وی با تاکید بر برنامه ریزی برای انجام کارها به صورت روان انجام شود، عنوان کرد: ضمن پرهیز از اسراف باید امکانات استان همدان برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم و پذیرایی از زائران به کار گرفته شود.
برپایی ۱۰ موکب شناسنامهدار همدان در کربلا
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در همدان نیز بابیان اینکه امسال ۱۰ موکب شناسنامهدار از استان همدان در کربلای معلی به زائران خدمترسانی خواهند کرد، گفت: این موکبها روزانه از ۳۰ هزار زائر حسینی میزبانی دارند.
محمدعلی بادامی بابیان اینکه هر موکب در بخشهای مختلف فعالیت خواهد داشت، گفت: راننده بیش از ۱۲۰ دستگاه خودروی سنگین به صورت خودجوش برای خدمترسانی رایگان اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز بابیان اینکه سال گذشته در استان همدان ۴۰ ایستگاه صلواتی فعال بود و از ۲ هزار زائر میزبانی شد، گفت: سال گذشته روزانه ۸ هزار نفر در ایستگاههای صلواتی استان همدان اسکان و ۱۰۰ هزار نفر اطعام شدند.
مهرداد نادریفر بابیان اینکه اربعین سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زائر از استان همدان عبور کردند، عنوان کرد: اربعین سال گذشته بیش از ۲ میلیارد تومان نذورات و کمک مردمی در استان همدان جمعآوری شد.
راهاندازی دفتر کنسولگری وزارت خارجه عراق در همدان
وی همچنین از راهاندازی دفتر کنسولگری وزارت خارجه عراق در همدان خبر داد و عنوان کرد: امسال از طرف ایران ۶۲۲ موکب در عراق برپا میشود که سهم استان همدان ۱۰ موکب است.
نادریفر بابیان اینکه همدان در بخش اعزام زائر به عراق از ۵ استان نخست کشور است، گفت: امسال مرز شلمچه برای زائران خارجی از کشورهای افغانستان و پاکستان و مرز خسروی برای زائران کشور آذربایجان انتخاب شده که زائران همدان نیز باید از این مرز عبور کنند.
وی توجه به حاکمیت قانون و تأمین بسترهای نظم و امنیت در مرزها را از جمله موارد مورد تأکید وزارت کشور عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات مناسب به زائران و افزایش تنوع خدمات در ایستگاههای صلواتی باید مدنظر باشد.
لزوم حفظ مردمی بودن مراسم اربعین
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بر لزوم حفظ مردمی بودن مراسم اربعین و میزبانی از زائران تاکید کرد و بابیان اینکه امسال دشمنان در تلاش بودند مراسم دهه اول محرم را کمرنگ نشان دهند اما این مراسم در ۵ هزار نقطه برگزار شد، گفت: امسال تشکیل هیئت خدام اربعین توسط همدان کاری منحصربه فرد بود.
حجت الاسلام علی دشتکی بابیان اینکه هیئت خدام باعث شد تا این طرح به صورت کشوری در دیگر استانها اجرایی شود، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ مسجد و حسینیه استان همدان برای میزبانی از زائران حسینی در اربعین اعلام آمادگی کردهاند.
رئیس سازمان حج و زیارت همدان نیز بابیان اینکه امسال دفتر نمایندگی کنسولگری عراق در همدان مستقر میشود، گفت: بااین اتفاق مشکلات اخذ ویزا برای زائران همدانی در سالهای گذشته پیش نمیآید.
محسن ساغرچی افزود: این دفتر طبق هماهنگیهای صورت گرفته قرار است روزانه برای ۳ تا ۴ هزار نفر ویزا صادر کند.
رئیس سازمان حج و زیارت همدان با بیان اینکه با راهاندازی این دفتر زائران طی مدت ۴۸ ساعت ویزای خود را دریافت میکنند، عنوان کرد: در حال حاضر برای ۴۵۲ نفر حواله ارزی صادر شده و مابقی نیز در اخذ حواله انتظار هستند.
سامانه «سماح» آماده ثبت نام از زائران اربعین است
وی با بیان اینکه سامانه «سماح» آماده ثبت نام از زائران است، بیان کرد: هنوز روند ثبت نام در این سامانه اوج نگرفته است ولی با این حال تاکنون ۲ هزار نفر از شهروندان همدانی در این سامانه ثبتنام کردهاند.
آنچه عنوان شد برشی از برنامه ریزی های انجام شده برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی در همدان است.
آری هر سال جمعیتی چندین میلیونی از شیعیان پای در راهی سخت میگذارند به امید آنکه قدری در غم بزرگ اهل حرم و بازماندگان حادثه کربلا سهیم باشند؛ تا شاید کمی رنج و اندوه سهمگین واقعه کربلا را دریابند و باید میزبانی شایسته ای انجام شود.
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