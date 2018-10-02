به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، ریاست امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه با انتشار بیانیه ای از بازداشت مسئول اطلاعاتی شبکه‌ تروریستی حقانی با دو تن از همکارانش در ولایت پکتیا خبر داد.

بر این اساس، افراد مذکور توسط نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی افغانستان همراه با دو قبضه اسلحه کلاشینکوف و یک دستگاه بیسیم از روستای «خواجه خیل» شهر شرنه واقع در مرکز ولایت پکتیا بازداشت شده‌اند.



براساس این بیانیه، «عصمت‌الله» مسئول اطلاعاتی شبکه‌ حقانی و ۲ نفر از همکارانش به نام‌های «احمدشاه» و «عبدالناصر» در ترکیب این گروه در ولایت پکتیا برای فعالیت‌های تخریبی و تروریستی فعالیت داشته اند.