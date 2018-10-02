برهم صالح: رئیس جمهور تمام مردم عراق خواهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «برهم صالح» نامزد مورد حمایت اتحادیه میهنی کردستان عراق پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری جدیدی این کشور، در حضور نمایندگان پارلمان سوگند ریاست جمهوری ادا کرد.

بر اساس این گزارش، وی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، گفت: از این پس رئیس جمهوری تمام مردم عراق خواهم بود؛ رئیس جمهوری تمامی اقشار مختلف در عراق و نه یک جبهه یا گروه معین.

رئیس جمهوری جدید عراق همچنین اظهار داشت: به قانون اساسی عراق پایبند خواهم بود.

وی در ادامه اظهاراتش گفت: بدون شک در راستای حفاظت و حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق گام برخواهم داشت.