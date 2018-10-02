بهره مندی از ظرفیت خیران در احداث پروژه های آموزشی الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز در مراسم افتتاح همزمان ۲۲ پروژه آموزشی و فرهنگی و ورزشی آموزش و پرورش خراسا شمالی، اظهار کرد: این تعداد پروژه ها با بیش از ۲۱ میلیارد تومان اعتبار احداث شده که ۷۰درصد این اعتبارات این از محل کمک های خیران و مردم بوده است.

خباز افزود: دانش آموزان باید ضمن علم آموزی حداکثر استفاده را از فضای معنوی مدارس داشته باشند و بدانند که بزرگانی که به عظمت رسیده اند از سرمایه علم و دانش بهره برده اند.

وی تصریح کرد: اگر شما دانش آموزان، فرهیخته، عالم و دانشمند شوید، دیگر تحت سیطره استکبار جهانی نخواهید بود اما در این مسیر نماز اول وقت خود را به جا آورید چرا که هر کسی که به مقامی رسیده به دلیل توجه به این فریضه الهی بوده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه این مراسم گفت: افتتاح این ۲۲پروژه در مساحتی افزون بر ۱۲ هزار متر مربع می تواند در تقویم آموزش و پرورش خراسان شمالی حائز اهمیت باشد.

علی باقر زاده فاروجی اظهار کرد: مدرسه و نظام آموزشی بر تمام متغیرهای توسعه تاثیرگذار است و اقتصاد کشور، امنیت پایدار، نرخ امید به زندگی و بهبود سلامت همگی در گرو کارکردهای مدرسه است.

وی افزود: اگر مدرسه کارکردهای خود را به درستی انجام دهد می توانیم خدمات بیشتری را به بشریت ارائه دهیم و امروزه دسترسی به مدارس یکی از اهداف اصلی ما در نظآم آموزشی است به طوری که سال گذشته ۲۰۲ مدرسه تک نفره در کشور خدمات آموزشی ارائه داد.