به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته بخش هایی از کوه خرمه در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام دچار حریق شد که بلافاصله نیروهای امدادی برای مهار آتش وارد عمل شدند.

طبق اعلام مسئولان منابع طبیعی شهرستان چرداول این آتش سوزی بعد از چند ساعت توسط نیروهای مردمی و منابع طبیعی مهار شده است.

آتش‌سوزی خطرناک‌ترین عامل نابودی درختان بلوط استان ایلام امسال هرچند کمتر از سال گذشته در جنگل‌های استان رخ‌داده ولی رفع کامل این چالش نیازمند فرهنگ‌سازی است.

استان ایلام با ۶۴۰هزار هکتار جنگل که درصد بیشتر آن را درختان بلوط تشکیل داده به علت طبیعت زیبا به عروس زاگرس شهرت دارد ولی چند سال است به علت‌های مختلف طبیعت و درختان استان دچار آتش‌سوزی‌های گاه‌وبیگاه می‌شود.