به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان قمری اظهارداشت: با توجه به شرایط مناسب جوی، افزایش سطح رویش گیاهان صحرایی پیش بینی می شود امسال بیش از ۶۵ تن عسل به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد ریال تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

وی با بیان اینکه برداشت عسل در بیجار از ابتدای مهر آغاز و به مدت ۱۰ روز به تناسب تعداد کندوها ادامه دارد، افزود: این شهرستان در زمینه تولید عسل بخاطر شرایط مطلوب آب و هوایی و مراتع خوب ظرفیت مناسبی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار با بیان اینکه حدود ۲۰۰ نفر در تولید عسل طبیعی با ۹ هزار و ۷۰ کندو مشغول بکار هستند، گفت: پارسال در این شهرستان حدود شش کیلوگرم ژل رویال و ۲۹ کیلوگرم گرده گل از کندوهای عسل برداشت شد.

قمری ادامه داد: زنبور عسل نقش عمده ای در گرده افشانی دارد و فعالیت این گونه، موجب افزایش ۳۰ درصدی تولید محصولات باغی و زراعی شهرستان شده است.

وی یادآور شد: شهرستان بیجار با بیشترین وسعت مراتع گَوِن، می تواند در بحث تولید عسل کوهی حرف هایی زیادی برای گفتن داشته باشد و در بازار با دیگر محصولات مشابه برای صادرات رقابت کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار بیان کرد: آمارگیری کندوهای عسل شهرستان بیجار از ۱۴ مهر ماه و پس از پایان کار برداشت عسل به مدت یک هفته انجام می شود.