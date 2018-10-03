به گزارش خبرگزاری مهر، پس از جلسه اخیر هیأت رئیسه اتحادیه جهانی در حاشیه رقابت‌های جوانان جهان در اسلواکی، زمان بازدید نماینده اتحادیه جهانی از ایران، برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۱۹ میلادی قطعی شد.

بر این اساس «دولت تورلیخانوف» عضو هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی و رئیس شورای کشتی قاره آسیا به عنوان نماینده اتحادیه جهانی فردا پنجشنبه با حضور در ایران از امکانات کشورمان برای میزبانی جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی در سال ۲۰۱۹ بازدید و گزارش خود را در این زمینه به اتحادیه جهانی کشتی ارسال می کند.

طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی جام‌های جهانی کشتی فرنگی و آزاد آذرماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب در تهران و مشهد برگزار خواهد شد.