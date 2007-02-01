  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۸:۱۱

صبح امروز؛

رئیس جمهور با آرمان های بلند حضرت امام(ره) تجدید پیمان کرد

دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان های بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید پیمان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه آغاز بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و هیات وزیران با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان های امام راحل تجدید پیمان کردند.

هیات دولت پس از خواندن زیارت نامه و فاتحه به روح معمار بزرگ انقلاب ادای احترام کرد.

گفتنی است رئیس جمهور و هیات وزیران را سید حسن خمینی تولیت آستانه مقدس امام خمینی (ره) در این مراسم همراهی می کرد.

لازم به ذکر است رئیس جمهور تا دقایقی دیگر با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) با آرمانهای شهدای انقلاب تجدید میثاق خواهد کرد.

کد خبر 441943

