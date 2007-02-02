به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "کتابفروشی هدهد" به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی برومند برای گروه فیلم و سریال شبکه سه ساخته شده و پخش آن از شنبه هفته آینده آغاز می شود. در این مجموعه بازیگرانی چون امیرحسین صدیق، راضیه برومند، محمود بصیری، افسانه چهره آزاد، علی اوسیوند، دلارام مستوفی و حسن احمدی مقدم به ایفای نقش پرداخته اند.

تصویربردار: کاوه شاه محمد لو، صدابردار: ساسان نخعی و مرتضی اصلان زاده، طراح صحنه: محمد گنجعلی و حسین عالی نژاد، طراح گریم: مهین نویدی، برنامه ریز: فرشاد ارج، مدیر تولید: اصلان مرتضایی، مدیر تدارکات: علیرضا محمدی، تدوین: سهراب شاه محمدلو و امیر ولی خانی و آهنگساز: بهرام دهقانیار با این پروژه همکاری داشته اند.

داستان مجموعه "کتابفروشی هدهد" درباره کیوان کتابچی است که قصد دارد پس از مرگ پدر شغل او را ادامه و کتابفروشی هدهد را سر و سامان دهد، اما علیرغم میلش مجبور می شود سهم خود را به شوهر خواهرش منصور بفروشد و یک کتابفروشی سیار راه بیندازد.