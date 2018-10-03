یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان های مسئول در نظارت بر بازار باید بر اساس قانون عمل کرده و با ظرافت موضوعات را پیگیری نمایند، اظهار کرد: آستارا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و مرزی و با توجه به تردد اتباع خارجی نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و برهمین اساس باید از فرصت پیش آمده در زمینه توسعه، تجارت و گردش اقتصادی منطقه بهره لازم را برد.

وی افزود: شرایط داد و ستد و افزایش خرید در شهرستان آستارا موجب برخی افزایش قیمت‌ها شده است که باید در این زمینه دستگاه های مربوطه نظارت دقیق داشته باشند.

رنجکش درباره خروج کالاها از طریق پایانه مسافری مرز آستارا، گفت: خروج هرگونه کالاهای یارانه ای و دارو بدون نسخه پزشک از مرز آستارا ممنوع است و دستورالعمل آن از طریق مراجع ذیصلاح به گمرک اعلام شده است.

وی ادامه داد: روزانه دو تا سه هزار نفر از اتباع کشور آذربایجان وارد آستارا می شوند که این حضور فرصت خوبی برای رونق اقتصادی است اما این رونق نباید به سبب بروز مشکلات برای شهروندان آستارایی شود به همین منظور تمامی نیروهای نظارتی مستقر در گمرک باید تلاش کنند تا مانع خروج کالاهای دارای محدودیت شوند.