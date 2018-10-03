نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه های پیش‌بینی هواشناسی تا اواخر وقت پنجشنبه (۱۲ مهر) جو نسبتاً پایدار و آرام در استان گلستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در اواخر وقت پنجشنبه به تدریج سامانه پرفشار از سمت شمال‌غرب و غرب وارد استان شده و تا اواخر روز شنبه در استان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

داداشی تصریح کرد: با نفوذ این سامانه سرد و بارشی دمای هوا بین هشت تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

وی توضیح داد: پیامد این سامانه بارشی به استان ریزش متناوب باران، احتمال ریزش برف در نواحی کوهستانی مانند درازنو، قله شاهوار، ارتفاعات خوش ییلاق است.

داداشی گفت: امروز (چهارشنبه) آسمان گرگان صاف تا قسمتی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر و در برخی نقاط وزش باد را شاهد خواهیم بود.