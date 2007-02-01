محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب هنوز اعلام نشده است

احسان الله حجتی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز به طور رسمی و قطعی به موسسه نمایشگاه های فرهنگی اعلام نکرده است که برگزاری نمایشگاه کتاب بیستم در مکان قبلی (محل دائمی نمایشگاه های تهران ) منتفی است یا خیر.

وی ادامه داد : مکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موسسه نمایشگاه ها اعلام می شود و بر اساس مکانی که برای این منظور در نظر گرفته می شود برنامه ریزی آغاز می شود .

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران تصریح کرد : ارشاد هنوز به طور قطعی در مورد مجموعه ورزشگاه آزادی هم اظهارنظری نداشته و کارشناسان مشغول بررسی گزینه های مختلف برای مکان برگزاری نمایشگاه کتاب هستند .

به گزارش مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی همه گزینه های موجود برای برگزاری نمایشگاه - از جمله محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - را برای بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب سال آینده در دست بررسی دارد که از مدتی قبل ثبت نام از ناشران خارجی متقاضی شرکت در این نمایشگاه آغاز شده است .