۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۸:۵۱

مدیر موسسه نمایشگاههای فرهنگی اعلام کرد :

محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب هنوز اعلام نشده است

هنوز از سوی وزارت ارشاد به طور رسمی اعلام نشده است که چه مکانی برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در نظر گرفته شده است .

احسان الله حجتی در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز به طور رسمی و قطعی به موسسه نمایشگاه های فرهنگی اعلام نکرده است که برگزاری نمایشگاه کتاب بیستم در مکان قبلی (محل دائمی نمایشگاه های تهران ) منتفی است یا خیر.

وی ادامه داد : مکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موسسه نمایشگاه ها اعلام می شود و بر اساس مکانی که برای این منظور در نظر گرفته می شود برنامه ریزی آغاز می شود .

مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران تصریح کرد : ارشاد هنوز به طور قطعی در مورد مجموعه ورزشگاه آزادی هم اظهارنظری نداشته و کارشناسان مشغول بررسی گزینه های مختلف برای مکان برگزاری نمایشگاه کتاب هستند .

به گزارش مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی همه گزینه های موجود برای برگزاری نمایشگاه - از جمله محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - را برای بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب سال آینده در دست بررسی دارد که از مدتی قبل ثبت نام از ناشران خارجی متقاضی شرکت در این نمایشگاه آغاز شده است .

