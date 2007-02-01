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۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

استاندار مازندران در آیین نواخته شدن زنگ انقلاب:

انقلاب اسلامی نشات گرفته از قیام عاشورایی است

استاندار مازندران گفت: بیست و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی نشات گرفته از انقلاب عاشورایی و حماسه حسینی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوطالب شفقت استاندار مازندران با بیان مطلب فوق دقایقی پیش در آیین نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شاهد شهرستان ساری افزود: دانش آموزان باید به تأسی از امام حسین(ع) و نهضت عاشورا، انقلاب اسلامی را بیش از پیش مقتدر و پیروز در جهان جلوه دهند.

شفقت تصریح کرد: جشن امسال انقلاب اسلامی دارای ویژگی های خاصی است و  جشن بزرگ هسته ای نیز تبلوری از توانمندی جوانان در تولید علم و دستیابی به دانش هسته ای این مرز و بوم خواهد بود.

استاندار مازندران نقش فرزندان شاهد در ایجاد نهضت نرم افزاری و تولید علم را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: فرزندان شاهد باید راههای توسعه و پیشرفت کشور را برای همگان بازگو کنند.

وی یادآور شد: علم آموزی از مدارس شکل می گیرد و باید پله های ترقی و پیشرفت کشور از طریق همین دانش آموزان طی شود.

کد مطلب 441955

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