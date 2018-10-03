بانک ها شتاب دهنده سرمایه گذاری و انگیزه بخش کارآفرینان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین فیروزی در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان، بانک ها را یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در کشور عنوان کرد و اظهارداشت: این نقش در کردستان پررنگ تر از دیگر استان های کشور است.

وی با بیان اینکه مردم کردستان برای ایجاد اشتغال که اغلب اشتغال های خرد و کوچک هستند به منابع مالی بانک ها نیاز دارند، افزود: بهبود و رونق فضای کسب و کار و همچنین فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری نیازمند حمایت بانک ها است و بانک های کردستان می توانند به حل مساله مهم و اساسی بیکاری در استان کمک کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان ادامه داد: باید فرآیندها، ساختار و سیستم، و روش ها و رویه ها تغییر یابد تا بتوانیم شتاب بیشتری به توسعه استان بدهیم و جمع های هم اندیشی استان ما را به این نتیجه رساند که تغییرات روبنایی اگرچه برای توسعه استان لازم است اما کافی نیست و به تغییرات زیربنایی نیاز داریم.

فیروزی با اشاره به اینکه علیرغم ایجاد تغییرات روبنایی در استان، ما همچنان در حاشیه توسعه هستیم بنابراین باید الگوهای ذهنی خود را تغییر دهیم، یادآور شد: در سال حمایت از کالای ایرانی و در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم، این نامگذاری و این شرایط جدید مسئولیت شما را سنگین تر می کند.

وی بیان کرد: طی ۳۰ سال آینده اگر هر سال نسبت مصارف به منابع بانک ها ۴۰۰ درصد باشد می توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد ما توسعه پیدا کند و از وضعیت معیشتی خارج شویم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان همچنین گفت: کردستان به ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری طی بازه زمانی سه ساله نیاز دارد تا از لحاظ اشتغال، سرمایه و درآمد سرانه به میانگین کشوری برسد و بانک ها در تامین این ۴۰ هزار میلیارد تومان نقش بسزایی دارند.