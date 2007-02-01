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۱۲ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۱۹

واگذاری امور حمایتی از بهزیستی به کمیته امداد مددجویان را دچار مشکل می کند

واگذاری امور حمایتی از بهزیستی به کمیته امداد مددجویان را دچار مشکل می کند

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اشاره به اینکه واگذاری امور حمایتی از بهزیستی به کمیته امداد مبنا و اصول علمی ندارد ، گفت: باید تمامی خدمات مربوط به پرداخت مستمری ، توانبخشی ، توانمندسازی و ... دریک سازمان حمایتی انجام شود و ارائه خدمات در نظام های اجتماعی و حمایتی را نمی توان از یکدیگر تفکیک کرد .

محمد جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص واگذاری امور حمایتی بهزیستی به کمیته امداد افزود : چنانچه امور حمایتی از بهزیستی به کمیته امداد منتقل شود مددجویان تحت پوشش ، معلولان ، سالمندان و زنان سرپرست خانوار در دریافت خدمات دچار مشکل می شوند .

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت : توانمندسازی یک بعدی نیست و امور مستمری ، مشاوره های آموزشی ، شغلی ، توانبخشی و.. در بخش حمایتی قرار دارد ، این امور به یکدیگر وابسته و مرتبط هستند به همین دلیل نباید میان ارائه این خدمات به افراد نیازمند تحت پوشش نهاد حمایتی فاصله ایجاد کرد و امور حمایتی و توانبخشی باید همانند گذشته توسط بهزیستی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پرداخت مستمری نیز بخشی از کار توانبخشی است، ادامه داد : نیاز مالی مددجویان را باید متولیان بخش توانبخشی تشخیص دهند و نمی شود یک دستگاهی پول به مددجویان دهد و دستگاه دیگری نیاز توانبخشی آنها را برطرف کند بنابراین باید ارائه خدمات به این افراد یکپارچه شود و جداسازی آنها به هیچ وجه درست نبوده و با هیچ سازو کار علمی نیز هماهنگ نیست.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاکید کرد : نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در بخشهای بیمه ای ، حمایتی و حوادث غیر مترقبه و امدادی تشکیل شده است . در کشورهای دیگر بخشهای حمایتی و بیمه ای با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند اما درکشور ما اینگونه نیست و رابطه ای میان این بخشها وجود ندارد .

جغتایی خاطر نشان کرد : در دنیا نظامی موفق است که در آن بخش حمایتی کوچک و بخش بیمه ای گسترده باشد اما درایران برعکس است و بدلیل اینکه نظام بیمه ای ساختار درستی ندارد بخش حمایتی هر روز گسترده تر می شود و این امر به هیچ وجه مطلوب نیست .

وی اظهار داشت : سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی امور بیمه باید اقشارمختلف جامعه مانند زنان خانه دار ، کشاورزان و... را بیمه کند درصورتیکه این افراد تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و پس از از کارافتادگی مشکلات فراوانی گریبان گیر آنها می شود .

وی گفت : مشکل اصلی که باعث شده بخش حمایتی گسترده شود و کار نظام بیمه ای را نیز انجام دهد ، قوی نبودن بخش بیمه ای نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و اساس اقدامات حمایتی در کشور نگهداری و پرداخت مستمری به افراد نیازمند نیست بلکه باید با توانمندسازی افراد آنها را وارد چرخه بیمه ای کشور کند .

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یادآور شد: توانمندسازی ، خدمات توانبخشی ، مستمری و ...  تماما باید توسط یک نهاد حمایتی انجام شود و تا کنون نیز این خدمات از سوی بهزیستی به مددجویان ارائه می شد و در صورت تغییر این روند و واگذاری بخشی از ارائه خدمات به نهاد دیگری تنها مددجویان و افراد نیازمند هستند که مشکلاتشان دو چندان می شود بنابراین دولت باید در فکر کاهش مشکلات نیازمندان باشد نه اینکه با اقدامات غیر اصولی و کارشناسانه باعث افزایش مشکلات آنها شود.

کد مطلب 441958

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