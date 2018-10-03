فروشگاه های بزرگ موظف به استفاده ازپلاستیک زیست تجزیه پذیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و اعضاء کارگروه تشکیل و مقرر شد با نظارت مستقیم صنعت، معدن و تجارت و اداره محیط زیست کلیه فروشگاههای بزرگ استان موظف به استفاده از پلاستیک های زیست تجزیه پذیر شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: در راستای اهداف پویش «شیراز، شهر بدون پلاستیک» و با استناد به موضوع تصویب نامه شماره 28510/ت51024، سند آسیب شناسی کلان شهرها در بخش محیط زیست – مدیریت پسماند، استفاده از پلاستیک های تجدید پذیر در دستور کار جلسه قرار گرفت و مقرر شد از یک ماه آینده فروشگاههای بزرگ شهر شیراز از پلاستیک های زیست تجزیه پذیر استفاده کنند و به منظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و عملیاتی شدن آن بازرسی از فروشگاه های بزرگ به عهده سازمان صنعت ، معدن و تجارت و ادارات حفاظت محیط زیست در استان واگذار شد.

دکتر سعید محمودی افزود: زندگی مدرن علاوه بر رفاهی که برای انسان به همراه داشته گاه ضررهای جبران ناپذیری را نصیب او می کند. کیسه های پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف نیز مصداق این مورد هستند. زمانی که این کیسه ها و ظروف، جایگزین نمونه های پارچه ای و کاغذی خود شدند شاید کمتر کسی فکر می کرد در آینده ای نزدیک همین جایگزین ها، تبدیل به یکی از معضلات اصلی محیط زیست شوند.

محمودی در ادامه گفت: بازیافت پلاستیک در طبیعت به طور طبیعی ۳۰۰ تا ۵۰۰سال زمان می برد که معایبی همچون سرطان زایی در نتیجه مهاجرت مونومر از کیسه ها و ظروف پلاستیکی به داخل مواد موجود در ظرف، عدم سازگاری با محیط زیست و طبیعت و از بین رفتن سرمایه ملی در اثر استفاده از منابع غیرقابل تجدید را به همراه دارد.