به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر جامعه، اظهار داشت: در شرایطی که برخی قدرت های زورگو تلاش می کنند مشکلاتی را برای مردم به وجود بیاورند، مسئولین می توانند با برنامه ریزی دقیق آسیب های ناشی از این مشکلات را کاهش دهند.



وی افزود:بیشتر کالاهایی که با سلامت مردم ارتباط دارند در حوزه غذا و دارو است که این کالاها شامل غذا، مواد آرایشی بهداشتی، آب آشامیدنی، تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این کالاها جزو کالاهای استراتژیک است که وجودشان الزامی می باشد و به همین دلیل با مصوبه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه معاونت غذا و دارو در پیشگیری از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نقش موثری دارد، ابراز داشت: در حال حاضر کشور ما بیش از ۹۵ درصد دارو و ملزومات پزشکی را در داخل تهیه می کند.

محمدی رشد صنعت دارویی در دنیا را بسیار بالا اعلام کرد و بیان داشت: در کشور ما نیز این رشد قابل مقایسه با ۴۰ سال قبل نیست و توانستیم طی این مدت نواقص گذشته را کامل و به رشد قابل توجهی دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه همانند دیگر کشورها نیاز است مواد اولیه تولید داروها را از خارج کشور تهیه کنیم، ادامه داد: در این زمینه برای اینکه فشار مالی متوجه مردم نشود وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ کردند که میانگین افزایش قیمت دارو فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تلاش برای تامین دارو خبر داد و گفت: در استان کرمانشاه بودجه مصوب دارو و ملزومات مصرفی سالیانه ۱۵۰۰ میلیارد ریال است که در این راستا برای اینکه قشر ضعیف آسیبی نبیند دانشگاه علوم پزشکی استان مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر برای بخش بیمارستانی در نظر گرفته است.

محمدی خاطر نشان کرد: در بحث داروخانه های خصوصی گردش ریالی استان بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال است.

وی دانشگاه علوم پزشکی استان را جزو ۸ استان برتر کشور معرفی و خاطر نشان کرد: در حوزه غذا و دارو در بین دانشگاههای تیپ ۱ رتبه چهارم کشور را کسب کردیم.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین گفت: استان کرمانشاه تنها استان در غرب کشور است که دارای دانشگاه تیپ ۱ می باشد و نیز تنها استانی هستیم که مجوز کنترل و آزمایشات دارو و تجهیزات پزشکی را داراست.



وی ادامه داد: در خصوص داروی بیماران خاص و صعب العلاج ردیف بودجه ای برای کمک به خرید آن داروها با قیمت کمتر مصوب شده است.



محمدی در بخش دیگری از سخنان به دلایل تعطیلی باختر بیوشیمی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهم ترین این دلایل به صرفه نبودن و پایین بودن قیمت محصولات است و انتظار دارند که داروها افزایش قیمتی بیش از ۱۰ درصد داشته باشند.