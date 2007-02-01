فضای تبلیغاتی برضد ملت ایران با دستیابی به فناوری های پیشرفته شکسته خواهد شد / ادبیات تحریم مربوط به گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در سخنان خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که از ماهها قبل شما اعلام کرده اید در دهه فجر مسئله تثبیت حق هسته ای ایران را اعلام خواهید کرد، گفت: موضوع هسته ای برای ملت ما و همه ملتهای جهان کاملا روشن است. مسئله هسته ای ایران نه یک مسئله حقوقی و نه یک مسئله فنی است، بلکه از نگاه قدرت های بزرگ و فاسد یک مسئله کاملا سیاسی است.

وی با بیان اینکه مسئله هسته ای از نگاه ما یک مسئله کاملا اعتقادی و حق طبیعی ملت ایران است، افزود: ملت ما همواره در چارچوب قوانین و جهت گیری های صلح آمیز حرکت کرده و تلاش دارد از حقوق قطعی و مسلم خود استفاده کند، اما یک جبهه بندی از ناحیه قدرت های ظالم که عامل و ریشه همه مشکلات بشر هستند در مقابل ما شکل گرفته و مقاومت می کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه این قدرت ها از اینکه ملت ایران سلاح هسته ای داشته باشند نمی ترسند، گفت: آنها می دانند که ملت ایران به دنبال سلاح نیست زیرا اصولا امروز سلاح در مناسبات سیاسی و بین المللی عامل تعیین کننده نیست و می بینیم کشورهایی که حتی دارای سلاح های بسیار پیشرفته و هسته ای هستند در معادلات سیاسی جهان جایگاهی ندارند.

وی تاکید کرد: قدرت های بزرگ از پیشرفت علمی ملت ما بشدت نگران هستند و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی این گونه وانمود کردند که حکومت مبتنی بر دین و جهت گیری های دینی و پیروی از راه انبیا متعلق به گذشته است و نمی تواند پاسخگوی مشکلات امروز بشریت باشد.

رئیس جمهور تصریح کرد: آنها به خاطر توانمندی و ظرفیتی که در اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد سعی دارند این نظریه ها را به خورد مردم جهان بدهند، زیرا می دانند که ملت ایران می تواند به سرعت به الگوی همه ملت ها تبدیل شود.

احمدی نژاد با اشاره به مکتب های لیبرالیسم و مارکسیسم گفت: می بینیم مارکسیسم به تاریخ پیوسته و لیبرالیسم هم در همه جای جهان به بن بست رسیده است هر جا لیبرالیسم آمد انسانیت ، شرف ، آزادگی و ارزشها و سعادتی که انسان سالیان سال به دنبال آن بود، رخت بر بسته است.

وی افزود: بشر امروز به سوده آمده و به دنبال راه درست که مبتنی بر حقایق الهی باشد می گردد و ملت ایران امروز فریادکننده چنین راه و ارزش هایی است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه قدرت های بزرگ می دانند اگر ملت ایران به فناوری های پیشرفته دست پیدا کند، فضای تبلیغاتی برضد ملت ایران شکسته خواهد شد، گفت: این مسئله یعنی پایان حاکمیت جابرانه و ظالمانه قدرتها بر بشریت، باعث خواهد شد که ایران به سرعت تبدیل به یک ابرقدرت شود، اما نه یک ابرقدرت متکی بر سلاح و یا حتی مناسبات و توانمندیهای اقتصادی، بلکه یک ابرقدرت فرهنگی، انسانی و تاثیرگذار بر اعماق روح و دل انسانها.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این قدرت ها می دانند که نمی توانند از بیرون به ما لطمه بزنند، خاطرنشان کرد: ادبیات تحریم مربوطه به گذشته است، زیرا کشور ایران یک کشور قدرتمند و دارای مناسبات بسیار گسترده است و دیگر ملت ها هم هر چند تحت فشار قرار می گیرند، اما از این ملت حمایت می کنند.

وی افزود: در حال حاضر مناسبات اقتصادی ما بسیار گسترده و رو به گسترش است و آنها حتی با بسیج تمام توان خود تنها می توانند در حد کارهای ایزایی بر ضد ملت ما عمل کنند و این کارها برای یک ملت بزرگ تاثیری نخواهد داشت.

احمدی نژاد با بیان اینکه قدرت های بزرگ سعی می کنند صفوف به هم فشرده ملت ما را سست کنند گفت: آنها برخی افراد را وادار می کنند که حرف های نادرستی بزنند و دل مردم را خالی کنند، اما 22 بهمن روزی است که مردم آب پاکی را روی دست این دشمنان خواهند ریخت و ابهت، عظمت و یکپارچگی خود را در تمام خیابانهای این سرزمین به نمایش خواهند گذاشت و این قدرت ها را از پیگیری این مسئله ناامید خواهند کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دهه فجر امسال حساس تر از گذشته است گفت: مطمئن هستم ملت ایران مانند همیشه کار خود را به زیبایی هر چه تمامتر انجام خواهد داد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروز آمریکا در منطقه و در درون خود دچار بحران های بسیار سنگین است. آنها انسجام فکری و آرایش سیاسی خود را در مقابل ملت ما از دست داده اند، ولی سعی می کنند با استفاده از ابزار تبلیغاتی و بحرانی جلوه دادن سایر نقاط دنیا، بحران خود را بپوشانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد : امروز دشمن شکست خورده و عصبانی است و 27 سال است که آنان به دنبال آسیب زدن به ما هستند و هر موقع بتوانند کاری کنند که آن را انجام می دهند، ولی وحدت و پایداری ملت ایران که ماندگار و دیدگاه امام راحل است، همواره نجات بخش ملت ما خواهد بود.