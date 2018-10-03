به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، «انتزو مواوری میلانزی» وزیر خارجه ایتالیا با اعلام خبر برگزاری کنفرانس بین المللی لیبی در ماه آینده میلادی افزود: شهر پالرمو در روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر میزبان کنفرانس بین المللی لیبی با هدف تسریع در برقراری ثبات در این کشور است.

وی با اشاره به حضور گروههای مخالف و موافق جریانات داخلی لیبی در این کنفرانس اظهار داشت: پیش بینی می شود شمار زیادی از مقامات بین المللی نیز در این کنفرانس بین المللی حضور داشته باشند.

وزیر خارجه ایتالیا همچنین از علاقمندی رم و شمار زیادی از کشورهای اروپایی در خصوص بکارگیری راهکاری موثر در رفع بحران لیبی سخن گفت.

گفتنی است بحران لیبی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده برغم تلاش سازمان های بین المللی تاکنون بی نتیجه مانده است.