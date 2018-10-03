۲۴ هزار مورد بازرسی در استان زنجان انجام گرفته است

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی شش ماهه سال جاری انجام ۲۴ هزار مورد بازرسی در استان زنجان انجام‌گرفته و یکهزارو ۳۴۸ مورد پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تنظیمی در سه ماهه اول سال ۵۲۴ مورد بوده که این تعداد در ۳ ماهه دوم به ۸۲۴ مورد رسید و این امر حاکی از رشد ۵۷ درصدی تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از دریافت یک هزارو ۱۴۷ مورد گزارش و شکایت مردمی ازاول سال تا پایان شهریورماه خبر داد.

فغفوری تأکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همکاری تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف تأکید جدی بر تنظیم بازار دارد و به‌طور ۲۴ ساعته آماده شنیدن شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ می‌باشد و نظارت و بازرسی در دو بخش کالا و خدمات از قبیل پوشاک، اقلام موردنیاز شب عید، خشک‌شویی لباس، قالی‌شویی را بر عهده دارد.

وی افزود: سازمان صنعت و معدن با افرادی که اقدام به تخلف کنند و بازار امن بازار زنجان را ناامن کنند برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: سازمان نظارت و بازرسی در تمام فصول سال نظارت لازم را از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا و خدمات را دارد.