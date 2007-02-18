ضرورت بهره گیری از فرصتها از دیدگاه مقام معظم رهبری

ما که امروز این نظام اسلامی را لمس می کنیم و برکات آن را از نزدیک می بینیم ، بیشتر از اسلاف خود، قدر نهضت حسینی ( ع) و معنای آن را درک می کنیم و باید بکنیم ... ما امروز ، به برکت آن نهضت و حفظ فرهنگ و روحیه آن نهضت ، در جامعه خودمان این نظام را به وجود آورده ایم .

اگر در جامعه ما ، عشق به امام حسین ( ع ) و یاد او و ذکر مصایب و حوادث عاشورا معمول و رایج نبود ، معلوم نبود که نهضت با این فاصله زمانی و با این کیفیتی که پیروز شد ، به پیروزی می رسید .

این عامل فوق العاده موثری در پیروزی نهضت بود و امام بزرگوار ما ، در راه همان هدفی که حسین بن علی ( ع) قیام کرده بودند ، از این عامل حداکثر استفاده را کردند .

امام ( ره ) با ظرافت ، آن تصور غلط روشنفکرمآبانه قبل از پیروزی انقلاب را که در برهه ای از زمان رایج بود ، از بین بردند .



ایشان جهت گیری سیاسی مترقی انقلابی را با جهت گیری عاطفی در قضیه عاشورا پیوند و گره زدند و روضه خوانی و ذکر مصیبت را احیا کردند و فهماندند که این ، یک کار زائد و تجملاتی و قدیمی و منسوخ در جامعه ما نیست؛ بلکه لازم است و یاد امام حسین و ذکر مصیبت و بیان فضایل آن بزرگوار - باید به شکل رایج و معمول و گریه آور و عاطفه برانگیز و تکان دهنده دلها ، در بین مردم ما باشد و از آنچه که هست ، قویتر هم بشود . ایشان ، بارها بر این مطلب تأکید می کردند و عملا هم خودشان وارد می شدند .

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فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جماعات و وعاظ تهران در آستانه محرم - 11 مرداد 1368