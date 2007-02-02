گفتگوی دینی در برنامه مدارس کاتولیک فیلیپین تدریس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مستقل ایتالیا ای کی ای، انجمن آموزشی کاتولیکهای فیلیپین به عنوان بزرگترین سازمان مدارس کاتولیک فیلیپین طی یک همایش چهارروزه با حضور رؤسای مدارس در شهر زمبوآنگا که هفته پیش برگزار شد تصمیم گرفت که موضوع گفتگوی بین دینی را با هدف دستیابی به همزیستی هماهنگ میان مسیحیان و مسلمانان وارد برنامه های درسی کند.

این انجمن تعهد خود را به اداره مدارس کاتولیک ارسال کرده است تا این اداره بتواند سطح گفتگوی دینی در جامعه را ارتقاء بخشد؛ چرا که آموزش این برنامه می تواند بهترین راه برای برقراری همزیستی بین ادیان در این کشور که اکثریت آن را کاتولیکها تشکیل داده اند باشد.

کشیش پریسکو کاجس از کالج مسیح در شرق فیلپین یادآور شد که بهترین راه برقراری ارتباط دانش آموزان با برادران وخواهران خود از ادیان دیگر بویژه نسبت به مسلمانان تدریس درسی به نام گفتگوی دینی است. این امر می تواند آنها را از سنتها و فرهنگهایشان مطلع کرده و رابطه بین فردی را میان آنها شکل دهد.

در حال حاضر انجمن آموزشی کاتولیکهای فیلیپین نظارت بر 1200 موسسه آموزشی کاتولیک را برعهده دارد.