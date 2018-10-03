به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام آیت الله سبحانی که توسط حجت الاسلام محمدعلی لبخندان مدیر کمیته علمی کنگره بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط زمان و مکان و به اصطلاح سیاست حاکمان وقت اعم از اموی و عباسی دربارۀ پیشوایان معصوم یکسان نبوده است و گاهی به خاطر ضعف قدرت حکومت مرکزی و شورش های مختلف در نقاط مختلف پهنۀ اسلامی سبب می شد که سیاست نرم را در پیش گیرند از این جهت پیشوایان ما توانستند از این فرصت استفاده کرده و حقایق را بازگویند و این فرصت طلایی در بخشی از حیات صادقین(علیهما السلام) حاکم بود و گاهی به خاطر احساس قدرت، عرصه را بر عالمان و گویندگان و بالاخص ائمه اهل بیت تنگ کرده و آن ها توانستند حقایق را بی پرده بازگو کنند اتفاقاً عصر چهارمین پیشوای شیعه از این مقوله بود.

صحیفۀ سجادیه، این زبور آل محمد هر چند به صورت دعاست اما گنجینه گرانبهایی است که حقایق و معارف الهی و خطوط سیاسی اسلام در آن به صورت خاصی آمده است.

در هرحال این اثر گرانبها در تهذیب نفس و زنده کردن فضائل اخلاق و زدودن رذائل اثر کم نظیری است و برای سالکان راه حق و عارفان واصل بهترین راه است و در عین حال از بازگویی سرانجام ظالمان غفلت نکرده و لابلای دعاها تذکراتی داده است.

شاهد ما دعای بیستم یعنی دعای مکارم الاخلاق است که در آن جا چنین می گوید: خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بر آن که بر من ستم کند دستی (نیرویی) و بر آن که با من ستیزه جوید زبانی(برهانی) و بر کسی که با من دشمنی و عناد ورزد پیروزی عطا کن و در برابر آن کس که نسبت به من حیله گری و بداندیشی بپردازد راه تدبیر ودر برابر آن که بر من فشار و آزار رساند نیرو ده و در برابر عیب جویانی که بر من عیب جویی و دشنام گویی کنند قدرت تکذیب و در برابر خطر تهدید دشمنان به من امنیت عطا فرما.

این دعا نمی‌تواند جز بر حاکمان زمان مانند عبدالملک بن مروان و نمایندگان او در مدینه بر فرد دیگری منطبق باشد. بنابراین امام در این دعای شکوائیه از خداوند متعال کمک می‌طلبد البته این تنها دعایی نیست که حضرت در آن جا با بیان نرم خود به مسائل امامت و رهبری اشاره می کند.

در هرحال این کتاب علاوه براین که خطوط رهبری را در لابلای دعا ترسیم می کند کتابی است که می‌تواند ما را به فضائل اخلاقی آشنا سازد.

شایسته است بخش‌هایی از این کتاب در کتابهای درسی گنجاده شود که واقعاً روح تقوی و پیراستگی را در انسان پرورش می‌دهد و روح خداجویی را تقویت می‌کند و پیوسته انسان را به یاد خدا می‌اندازد.

من از این نقطۀ دور سلام و درود خود را به همۀ شرکت کنندگان کنگره تقدیم داشته و موفقیت روز افزون همگان را از خدای متعال خواهانم.

قم-حوزۀ علمیه

جعفر سبحانی

محرم الحرام۱۴۴۰

گفتنی است؛ هشتمین کنگره بین‌المللی امام سجاد (ع) امروز چهارشنبه(۱۱ مهر) مصادف با ۲۳ محرم با حضور اندیشمندان مسلمان و سایر ادیان از سوی دبیرخانه کانون‌های مساجد هرمزگان و با حمایت دفتر نماینده ولی فقیه در استان و استانداری هرمزگان، ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور و سایر نهادهای فرهنگی و به میزبانی استان هرمزگان در بندرعباس در حال برگزاری است.