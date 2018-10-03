ایجاد خطوط منظم کانتینری در خزر/تکمیل ظرفیت بنادر حاشیه خزر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حسین چراغی درباره نهمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر افزود: نهمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی کشور قزاقستان در شهر بندری اکتائو و با حضور نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و فدراسیون روسیه به کار خود پایان داد.

وی تصریح کرد: در نهمین اجلاس مشترک پنج جانبه مدیران بنادر کشورهای ساحلی دریای خزر، ایجاد خطوط منظم کانتینری به منظور توسعه حمل و نقل کانتینری در خزر، ساده سازی فرایندها برای تسریع در حمل کالا از مسیر ایران ـ خلیج فارس ـ هند و بالعکس، به اشتراک گذاری اطلاعات کالا و مشتریان از طریق ایجاد یک وب سایت مشترک و همچنین توسعه مسافری و توریست دریایی بین کشورهای حاشیه خزر مطرح شد که مورد توافق اعضای اجلاس قرار گرفت.

چراغی خاطرنشان کرد: همه مدیران بنادر حاشیه خزر بر این نکته تاکید داشتند برای توسعه حمل و نقل دریایی و تبادل کالا بایستی بازارهای هدف شناسایی شوند و برای هر کدام از ظرفیت‌های بازار به صورت جداگانه استراتژی تعرفه‌گذاری و تسهیلات بندری در جهت کاهش زمان حمل و نقل کالا و قیمت نهایی کالا اتخاذ شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان اظهار داشت: مدیران بنادر حاشیه خزر یکی از مناسب‌ترین مسیرها برای انتقال کالا را بنادر ایران معرفی کردند و بر این مهم تاکید داشتند که برای توسعه حمل و نقل دریایی و تبادلات تجاری بایستی هدفمند قیمت و زمان را در مسیر کریدور شمال - جنوب تغییر داد و مناسب با نوع و حجم کالا و با استفاده از مزایای حمل و نقل کانتینری نسبت به تکمیل ظرفیت‌های بنادر حاشیه خزر اقدام کرد.