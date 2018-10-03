«سمن» ها ظرفیت فراوانی برای تحقق برنامه های اداره ورزش دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ساماندهی جوانان روز چهارشنبه به ریاست زاهدی استاندار قزوین در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

عباس علایی مقدم در این جلسه با ارائه گزارشی از موفقیت های ورزشی در استان اظهارداشت: در مسابقات آسیایی تعداد ۱۱ ورزشکار و پارآسیایی تعداد شش ورزشکار ملی پوش استان اعزام شدند و کسب ۳ مدال طلا و یک برنز که معادل ۱۵ درصد مدالهای طلای کسب شده توسط تیمهای ملی است متعلق به ورزشکاران این استان است.

وی اضافه کرد: در رقابتهای پارآسیایی هم امیدواریم مدالهایی رنگارنگی را کسب کنیم تا ظرفیت های ورزشی استان بیش از پیش نمایان شود.

علایی مقدم بیان کرد: اولین استانی بودیم که مراسم تجلیل از ورزشکاران آسیایی را برگزار کردیم و برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ هم در ۲۶ رشته تمرکز کرده ایم که تمرینات آماده سازی از۳۰ آبان تا ۹ اذر آغاز خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: امسال ۷۳ مسابقه کشوری را میزبانی کردیم و در این زمینه شرایط خوبی داریم و می توانیم تا پایان سال هم میزبان برخی رقابتهای کشوری باشیم.

وی گفت: هیئت های ورزشی باید برنامه ریزی علمی داشته باشند تا به اهداف تعیین شدن برسند.

علایی مقدم وجود تشکل های مردمی را ظرفیت ارزشمندی برای رسیدن به هدف دانست و اظهارداشت: در استان قزوین بیش از ۷۰ سمن در عرصه ورزش و جوانان فعالیت می کنند که در صورت حمایت جدی از آنها می توانند کمک موثری برای دولت باشند.

وی اضافه کرد: داشتن شناسه ملی برای سازمانهای مردم نهاد ضروری است تا رسمیت داشته باشند اماموانعی در این مسیر وجود دارد که خواهان رفع آنها هستیم.

علایی مقدم گفت: امروز مشکلات قانونی در توزیع اعتبارات ببن سازمانهای مردم نهاد داریم و برخی سمن ها در استانها هنوز نتوانسته اند شناسه ملی بگیرند و علیرغم تفاهم نامه وزارت ورزش و وزارت کشور و استانداری ها برای ثبت حقوقی هنوز موانع برطرف نشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از استاندار خواست برای حمایت مدیران دستگاههای اجرایی از تشکلها دستور لازم را صادر کنند.

در ادامه نمایندگان تشکلها برخی از مشکلات خود را مطرح کردند و خواستار حل آنها شدند.